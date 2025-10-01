М Кеш со силна порака за „Розов Октомври“: Превенцијата е љубов на дело

Во месецот на борбата против рак на дојка, М Кеш испраќа силна порака: превенцијата не смее да остане само симбол, туку мора да стане практика.

Оваа година, во рамките на глобалната иницијатива „Розов Октомври“, компанијата обезбеди бесплатни ехо прегледи на дојка за сите свои филијали на над 60 локации, опфаќајќи повеќе од 170 жени вработени во компанијата.

„Не зборуваат сите жени за тоа, но ние слушаме. Зад секоја канцеларија постои една тивка приказна, често потисната, но многу значајна. Нашата одговорност е да ја претвориме тишината во акција,“ велат од М Кеш.

За некоја од вработените, ова беше прв преглед. За друга, токму овој превентивен чекор може да направи разлика. Со оваа иницијатива, компанијата ја потврдува својата определба:

„Ние се грижиме. Ние слушаме. Ти ни значиш.“

Во свет во кој жените често се грижат за сите други пред себеси, М Кеш потсетува дека здравјето на жената мора да биде приоритет.

„Вредностите не се градат со постери и хаштагови, туку со дела. Грижата не ја декларираме – ја практикуваме,“ додаваат од компанијата.

Со оваа акција, М Кеш испраќа порака до сите жени – внатре и надвор од компанијата:

„Не ја одложувај грижата за себе. Не молчи пред стравот. Направи го првиот чекор. Ние веруваме во тебе.“

Иако „Розовиот Октомври“ трае еден месец, грижата за здравјето, како што потенцира компанијата, трае цела година.

Здравјето секогаш е на прво место. Затоа што ни значиш.