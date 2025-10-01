Маск објави дека ја лансира Grokipedia – конкурент на Wikipedia

Илон Маск, основач на компанијата xAI и сопственик на социјалната мрежа X, објави лансирање на нова онлајн енциклопедија наречена Grokipedia, која треба да биде конкурент на Wikipedia.

Како што истакна, Grokipedia ќе се потпира на вештачка интелигенција и ќе понуди „поточни, непристрасни и целосни информации“.

Маск ја објави веста на 30 септември на X Network, велејќи дека неговиот систем Grok AI ќе анализира постоечка содржина од Интернет – вклучувајќи ги и страниците на Wikipedia – за да открие неточности, изоставен контекст и можни пристрасности, а потоа да генерира подобрени верзии на текстовите.

„Grok може да прочита страница, да препознае што е вистина, што е делумно вистина и што е лажно, а потоа да напише нова верзија со корекции и дополнителен контекст“, рече Маск во неодамнешното појавување на подкастот All-In.

Grok, четбот развиен од xAI, е обучен на огромни збирки податоци од Интернет, вклучувајќи ги и објавите на корисниците на X мрежата. Веќе функционира како одговор на услуги како ChatGPT, а Grokipedia, според најавите на Маск, ќе биде нејзина проширена имплементација во доменот на знаењето.

Маск долго време е во јавен конфликт со Wikipedia, обвинувајќи ја платформата за политичка пристрасност и идеолошки „разбуден“ пристап. Порано оваа година, тој ја критикуваше Wikipedia за запис кој, според него, погрешно го претставувал во контекст на политички настан, па дури и повика на прекин на финансиската поддршка за платформата, која се потпира на донации од корисниците.

Сепак, Grok се соочил со свои проблеми во минатото. Медиумите објавија дека во некои случаи четботот давал контрадикторни изјави, па дури и изразувал симпатии за личности како Адолф Хитлер, поради што пристапот до апликацијата бил ограничен во еден момент, а биле воведени и дополнителни безбедносни мерки.