САД влегоа во буџетска блокада, работата на федералната администрација беше нарушена

Соединетите Американски Држави влегоа во ситуација на буџетска блокада утрово, таканареченото затворање кога владиниот буџет официјално истече на полноќ по локално време (во 6:00 часот по средноевропско време), што значи дека активноста на дел од федералната администрација е запрена.

Стотици илјади државни службеници технички ќе станат невработени и се очекуваат големи прекини за корисниците на јавните услуги додека се чека решение за моменталниот ќорсокак во Конгресот помеѓу републиканците на претседателот Доналд Трамп и опозициските демократи.

Затворањето на владата се случи откако Сенатот, горниот дом на американскиот Конгрес, не успеа да донесе закон за финансирање, пишува Би-Би-Си. Ова е прво затворање на владата од 2018-2019 година и може да доведе до привремено затворање на некои владини служби, но не на сите.

Американскиот претседател Трамп се заканува со масовни, неповратни обвиненија против работниците во федералните служби погодени од блокадата.

Таканаречените основни работници ќе продолжат да работат како и обично, некои без плата, но други државни службеници сега се на неплатен одмор.

Оваа ситуација, која последен пат се случи пред седум години, е многу непопуларна во САД, при што двете страни веќе се обвинуваат меѓусебно дека се одговорни.

Трамп вчера попладне изјави дека демократите сакаат да затворат сè, а не републиканците, а потоа зазеде едвај скриен заканувачки тон велејќи дека ова би можело да се ослободи од многу несакани работи и дека тоа би биле демократски работи.

Ова, како што пишува Франс Прес, е алузија на намерата да се искористи замрзнувањето на некои федерални служби за спроведување на отпуштањето на илјадници федерални службеници, што Министерството за владина ефикасност (DOGE) предводено од неговиот поранешен сојузник Елон Маск веќе почна да го прави.

Од друга страна, демократите ги обвинуваат републиканците дека немаат волја за преговори.

Трамп не е странец во ситуациите со „затворање“, бидејќи последната беше за време на неговиот прв мандат кога парализата траеше од декември 2018 до јануари 2019 година, рекордни 35 дена.

Откако законот за буџетот не успеа да се усвои синоќа, директорот за буџет на Белата куќа, Расел Воут, им наложи на федералните агенции да спроведат планирано затворање.

Канцеларијата за буџет на Конгресот проценува дека приближно 750.000 федерални вработени ќе бидат ставени на техничка невработеност.

Воздушниот сообраќај би можел да биде засегнат, а исплатата на одредени социјални бенефиции би можела да биде сериозно нарушена.

Според пресметката на осигурителната компанија „Нејшнвајд“, секоја недела парализа би можела да го намали годишниот економски раст на САД за 0,2 процентни поени.

Републиканците имаат мнозинство во двата дома на Конгресот, но според регулативата во Сенатот, предлогот за буџетот мора да се усвои со 60 гласа од 100, што според сегашниот состав на тој дом бара најмалку седум гласа од демократите.

Засега, републиканците предлагаат продолжување на тековниот буџет до крајот на ноември и нагласуваат дека нема друг предлог на маса. Од друга страна, демократите сакаат да постигнат враќање на стотици милијарди долари трошоци за здравствена заштита, особено за програмата за здравствена заштита „Обамeјкер“ за домаќинствата што беше откажана од администрацијата на Доналд Трамп.

Во март, кога веќе беше закана за затворање на владата, републиканците не сакаа да започнат дијалог за огромните намалувања на буџетот што ги одлучи администрацијата на Трамп. Десет демократски сенатори, вклучувајќи го и лидерот на мнозинството во Сенатот Чак Шумер, потоа неволно гласаа за текстот на законот од страна на републиканците за да избегнат федерална парализа.

Нивната одлука предизвика големи превирања меѓу демократите, а многу активисти и поддржувачи ги обвинија дека се поклонуваат пред Доналд Трамп и неговата агенда, која се сметаше за радикална.