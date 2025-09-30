ПочетнаКОМПАНИИМакедонското овошје, зеленчук и преработки со голем извозен потенцијал преку Лидл
КОМПАНИИ

Македонското овошје, зеленчук и преработки со голем извозен потенцијал преку Лидл

27
лидл

Во организација на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) и компанијата Лидл, денеска се одржа работен состанок со македонски производители на земјоделски производи. На настанот присуствуваа кооперанти и претставници на МАЗЗ – Македонската асоцијација на земјоделски задруги, МЗЗ – Мрежа на земјоделски задруги – и МАП – Македонска асоцијација на преработувачи. Фокусот на состанокот беше ставен на квалитетот, критериумите за избор на партнери и принципите според кои Лидл развива свои приватни марки, како и извозните потенцијали преку продажната мрежа на Лидл.        

     Добивајте вести на Viber     

Според министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски, соработката со Лидл може да биде мост за поголем пласман и промоција на македонските земјоделски производи и преработки.

 „Потребно е зеднички да работиме и како министерство и како земјоделци за поголемо исполнување на одредени стандарди во производството бидејќи само така можат што повеќе македонски земјоделски производи да пристигнат на пазарите не само во регионот, туку и пошироко“, истакна Трипуновски.

Претставниците на Лидл истакнаа дека компанијата работи исклучиво со партнери кои можат да обезбедат количини на овошје и зеленчук, усогласени со највисоките меѓународни стандарди. Како основни предуслови за соработка беа нагласени: GLOBALG.A.P. – стандард за добра земјоделска пракса кој овозможува доверба и пристап до нови пазари, GRASP – модул кој ја проверува социјалната одговорност и заштитата на работниците, како и IFS – глобален стандард кој гарантира безбедност и квалитет на храната и оптимизација на производствените процеси.

„Квалитетот е темелот на нашата работа и главниот критериум при изборот на партнери за приватните марки на Лидл. Преку соработката со локалните производители ние сакаме да изградиме долгорочни односи базирани на доверба, стандарди и транспарентност, а потрошувачите да бидат сигурни дека секој производ на нашите полици е безбеден, свеж и со проверен квалитет“, изјави Стефан Георгиев, комерцијален директор на  Лидл Северна Македонија.

Дополнителните критериуми за работа со Лидл вклучуваат испорака во ладилници на строго дефинирани температури, соодветна амбалажа, пакување и палетизација, како и редовни анализи на резидуи од пестициди во акредитирани лаборатории. Целта е да се обезбеди континуитет и сигурност во квалитетот на понудата. Во 2024 година, извозот на македонски производи преку мрежата на Лидл во соседните земји изнесуваше околу 5 милиони евра, а за 2025 година тој износ се очекува двојно да се зголеми. Со овој настан, Лидл уште еднаш ја потврди својата заложба да ги поддржи македонските земјоделци во процесот на модернизација, сертификација и развој на конкурентни производи кои ќе бидат препознаени на европскиот пазар

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025