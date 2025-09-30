„Electronic Arts“ ќе се приватизира по договор од 55 милијарди долари со приватни инвеститори

„Electronic Arts“ ќе биде купена од група приватни инвеститори во договор што ја проценува компанијата на 55 милијарди долари. Тоа е најголемото такво откупување и бришење од листата во историјата, објавува „Bloomberg“.

Конзорциумот, кој ги вклучува „Silver Lake Management“, Јавниот инвестициски фонд на Саудиска Арабија и „Affinity Partners“ на Џаред Кушнер, ќе плати 210 долари по акција во готово за компанијата, според официјалното соопштение. Тоа е премија од 25% во однос на цената по која се тргуваше со акциите пред да протечат информациите за преговорите во петокот.

„Electronic Arts“, развивач на „EA Sports FC“ и „The Sims“, продава во услови на бавен раст во индустријата за видео игри од 178 милијарди долари, откако продажбата значително скокна за време на пандемиските блокади.

Компанијата, која направи голем број намалувања, бара нови области на раст за да ги инспирира играчите кои се свртеле кон бесплатни, постојано ажурирани франшизи, наместо да трошат на нови наслови кои чинат околу 80 долари секоја.

Договорот, кој вклучува 20 милијарди долари финансирање од долг од „JPMorgan Chase & Co“., го покажува апетитот на Вол Стрит за револуционерни спојувања под администрацијата на Трамп, која е пријателски настроена кон договорите, и покрај стравувањата од рецесија и геополитичките загрижености што влијаат врз пошироката економија.

Основана во 1982-та година, „Electronic Arts“ е еден од најголемите независни издавачи на видео игри по бранот консолидации во индустријата во последните години. „Activision Blizzard“, која ја прави популарната серија „Call of Duty“, беше купена од „Microsoft“ пред две години.

Договорот од 55 милијарди долари ги надминува 45-те милијарди долари што ги плати за аквизицијата на енергетската компанија „TXU“ во 2007-ма година, што беше најголемата таква аквизиција во историјата. Договорот сега ја прави „EA“ најголемата зделка за спојувања и преземања во 2025-та година.

Приватизирањето на компанијата би го отстранило одвлекувањето на вниманието од кварталните приходи и постојаните барања на инвеститорите. Силата на „EA“ во спортските наслови е очигледна во фактот дека минатата година имаше четири од 10-те најпродавани игри во индустријата, според фирмата за истражување на пазарот „Circana“.

Аналитичарите очекуваат бизнисот да биде поттикнат од претстојната „Battlefield 6“, чие објавување е закажано за 10-ти октомври. Почетното возбудување за играта беше големо, што помогна акциите на „EA“ да пораснат за 15% оваа година пред да се објави веста за откупот.