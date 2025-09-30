„Пазарна понуда“ или стапица? – вистинската цена на препродадените Binance сметки

Во ерата на криптовалутите, каде што вредноста може брзо да се менува, се појавуваат и ризични практики – меѓу нив e и понудата за купување „готова“ Binance сметка. Водечката светска берза за криптовалути според обем на тргување и корисници Binance предупредува дека зад наводната погодност се крие сериозен безбедносен ризик.

Што точно се подразбира под препродадена сметка?

Препродадена или претходно користена сметка е онаа што во минатото ја управувал некој друг – со сопствени логин податоци, е-пошта или безбедносни подесувања. На прв поглед, таквите понуди може да изгледаат како „брз пат“ за влез во крипто светот, но Binance јасно укажува дека тие носат сериозни опасности.

Кои се најголемите ризици?

-Компромитирани логин податоци – лозинки, кодови за враќање на сметка и други информации кои можат да бидат украдени или споделени од претходниот сопственик.

-Малициозен софтвер – сметката можеби била користена на уреди заразени со вируси или тројанци.

-Легални проблеми – ако сметката претходно се користела за сомнителни активности, новиот корисник може да биде вмешан и покрај тоа што не располага со никакви информации.

-Неовластен пристап – претходниот сопственик може и понатаму да ја контролира сметката и да повлече средства.

-Суспензија од страна на Binance – правилата на берзата строго забрануваат користење препродадени сметки, што значи дека сметката може да биде блокирана, а средствата изгубени.

Реален пример

Binance посочува пример каде препродадена сметка се нудела преку платформата Binance Square. Продавачот ја опишал како „подготвена за употреба“ со веќе формирано портфолио од алткоини и ја понудил по 90% од вредноста на портфолиото, што звучи како „поволна зделка“.

Сепак, Binance предупредува дека токму ова е мамка: вистинскиот сопственик може повторно да ја преземе контролата врз сметката, да ги повлече средствата или да предизвика правни проблеми за новиот „купувач“.

Како да се заштитите?

Binance им препорачува на корисниците:

-Да креираат сопствена сметка наместо да користат претходно користена.

-Да активираат двофакторска автентикација (2FA).

-Да користат passkeys и апликации за автентикација, наместо само лозинки.

-Да овозможат „whitelist“ за повлекување средства – трансакции само кон одобрени адреси.

-Да управуваат со доверени уреди и да следат сомнителни активности.

-Да се потпрат на SAFU фондот како дополнителна заштита.

Binance охрабрува и пријавување на секоја понуда за купување или продажба на препродадени сметки за да се заштити заедницата.

Она што изгледа како лесен пат кон пазарот на криптовалути најчесто е стапица. Најсигурниот пат секогаш е да се отвори сопствена сметка, правилно да се обезбеди и да се избегнуваат „кратки патишта“ што можат да донесат сериозни проблеми.