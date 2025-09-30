Нуклеарната енергија во САД ќе привлече 350 милијарди долари инвестиции до 2050-та

Растечката побарувачка за електрична енергија ќе ги забрза американските нуклеарни трошоци за 350 милијарди долари, зголемувајќи го производството на нуклеарни реактори за 63% до 2050-та година, предвидува „Bloomberg Intelligence“ (BI).

Клучниот двигател се енергетски интензивните центри за податоци фокусирани на вештачка интелигенција, а оваа инвестиција ќе додаде 53 гигавати нуклеарен капацитет во Соединетите Американски Држави, со што вкупниот нуклеарен капацитет на земјата ќе достигне 159 гигавати.

Иако побарувачката за енергија од нуклеарна фисија расте додека Соединетите Американски Држави се стремат да ја задоволат зголемената побарувачка за електрична енергија, трошоците остануваат високи, а изградбата на нов капацитет ќе биде бавна.

Додавањето нови нуклеарни реактори е попречено од недостаток на квалификувана работна сила, проблеми со снабдувањето со гориво и регулаторна инфраструктура, меѓу другото. Само три конвенционални реактори се завршени во Соединетите Американски Држави од почетокот на векот.

Сепак, според „BI“, американската нуклеарна енергија е подготвена за оживување.

Иако извештајот укажува на потенцијалот за значителна експанзија во индустријата која во голема мера стагнира со децении, темпото е далеку под неодамнешните цели поставени од Вашингтон.

Администрацијата на поранешниот претседател Џо Бајден минатата година постави цел да го зголеми тројно нуклеарниот капацитет на земјата до 2050-та година, а сегашниот претседател Доналд Трамп издаде низа извршни наредби во мај со цел четирикратно зголемување на производството на енергија од реакторот.

Експанзијата ќе се потпира во голема мера на мали модуларни реактори, нуклеарна технологија од следната генерација за која се очекува да ги намали трошоците и времето за инсталација.

Десетици компании развиваат дизајни за вакви реактори, иако ниту еден сè уште не е изграден во Соединетите Држави.

Се очекува зголемувањето на капацитетот да започне бавно. „Bloomberg“ предвидува дека во текот на следната деценија ќе бидат додадени само 9 гигавати нов нуклеарен капацитет од кој било тип, а распоредувањето на мали модуларни реактори во голем обем нема да започне до 2035-та година.

Соединетите Американски Држави се најголемиот производител на нуклеарна енергија во светот, но најновите достапни податоци од Администрацијата за енергетски информации на земјата покажуваат дека земјата увезува повеќе од 95 проценти од ураниумот потребен за напојување на своите 94 нуклеарни реактори.

Неодамнешниот извештај на Агенцијата за нуклеарна енергија и Меѓународната агенција за атомска енергија проценува дека ако побарувачката за нуклеарна енергија продолжи да расте, познатите наоѓалишта на ураниум ќе бидат исцрпени до 2080-та година.

„Во моментов, компаниите за рударство на ураниум ширум светот не можат да ја задоволат побарувачката. Потребни се години од откривањето до времето кога е произведено. Значи, ќе бидат потребни години за да се затвори јазот помеѓу овие две области, а воедно се забележува огромна растечка побарувачка за нуклеарна енергија“, вели Џон Кеш, претседател и извршен директор на компанијата за рударство на ураниум „Ur-Energy“.