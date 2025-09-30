Еден витамин што сите треба да го земаме од октомври

Со доаѓањето на постудените денови, британски матичен лекар издаде важен совет до граѓаните: сега е вистинското време да се зема витамин Д, кој игра клучна улога во зајакнувањето на телото и отпорноста на сезонски инфекции, како што се настинки и грип, пишува „Express“.

Д-р Ширин, докторка од Британскиот систем за јавно здравје (NHS), која често ги споделува своите совети на „TikTok“, истакна дека повеќето луѓе не можат да добијат доволно витамин Д од природни извори во текот на зимските месеци, особено од сончева светлина. Затоа таа препорачува земање додатоци за заштита на телото за време на сезоната на вируси.

Зошто витаминот Д е толку важен?

Според д-р Ширин, витаминот Д е единствениот додаток во исхраната што секој треба да го зема без исклучок.

„Повеќето од нас го добиваат витаминот Д од изложеност на сонце. Но, од октомври до март, деновите се пократки, а сонцето е послабо, па дури и ако сте надвор цел ден, нема да добиете доволно од овој витамин“, објасни таа.

Таа додаде дека внесувањето на витамин Д е важно за сите, без оглед на возраста или начинот на живот. Неговиот недостаток го намалува отпорот на телото, што го зголемува ризикот од заболување, особено во зима. Исто така, може да предизвика непријатни несакани ефекти како што се хроничен замор, болки во мускулите и зглобовите и општо чувство на исцрпеност. Таа, исто така, нагласи дека многу луѓе не се свесни дека имаат недостаток од овој витамин. Таа особено нагласи дека луѓето кои го поминуваат поголемиот дел од денот во затворен простор треба да земаат витамин Д во текот на целата година.

Препораки на здравствениот систем

Советот даден од д-р Ширин е потврден и од официјалната веб-страница на британскиот „NHS“. На него се наведува дека сите граѓани треба да размислат за земање дневен додаток на витамин Д во текот на есенските и зимските месеци. Оваа препорака се однесува особено на ризичните групи, како што се малите деца (од една до четири години) и доенчињата, на кои им се препорачува да земаат витамин Д во текот на целата година.

Иако има шпекулации дека витаминот Д може да го намали ризикот од заразување со коронавирус, „NHS“ вели дека во моментов нема доволно научни докази за да се поддржи употребата на овој витамин исклучиво за превенција или лекување на Ковид-19.

Европскиот орган за безбедност на храната (EFSA) препорачува внес од 600 IU (15 μg) дневно за здрави луѓе, а максималниот дозволен дневен внес за здрави луѓе е 4.000 IU (100 μg) дневно. Во текот на потоплите месеци, од март до септември, повеќето луѓе можат да ги задоволат своите потреби за витамин Д преку редовно изложување на сонце. Сепак, во постудениот дел од годината, ова повеќе не е можно и тешко е да се внесе доволно витамин Д само преку исхраната.

Секогаш е препорачливо да се консултирате со вашиот матичен лекар пред да започнете со какви било додатоци во исхраната, особено ако имате какви било медицински состојби или земате други лекови.