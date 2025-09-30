ПочетнаАВТОБИЗ„Mitsubishi“ го испраќа иконскиот модел во историјата
Јапонскиот производител „Mitsubishi“ ги напушти своите планови за лансирање на нова верзија на хечбекот „Colt“ базиран на најновата генерација на „Renault Clio“. Според „Automotive News Europe“, компанијата одлучи да се фокусира на попопуларни сегменти, семејни модели и теренски возила.

Како што е познато, сегашниот „Colt“ е базиран на ажурираниот „Clio“, моделска година 2023-та, и се разликува од својот француски колега само по амблемите, решетката и гарантните услови. Слична стратегија беше користена и за други модели на брендот, вклучувајќи го и „Mitsubishi ASX“, создаден врз основа на „Renault Captur“.

Сепак, извршниот директор на „Mitsubishi Europe“, Франк Крол, изјави дека компанијата има намера да ја зајакне својата позиција таму каде што е традиционално силна – во класата на практични автомобили со пространи каросерии и теренски возила. Меѓу нив се „ASX“, „Eclipse Cross“ и „Outlander“.

„Colt“ во моментов е сè уште достапен за нарачка кај дилерите на јапонската марка, но со лансирањето на новиот „Clio“ на почетокот на 2026-та година, моделот ќе биде прекинат.

