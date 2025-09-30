Porsche Road Show 2025 – искуство што ја спојува иднината со страста за возењето

Изминатиот викенд, Porsche Macedonia и Porsche Center Skopje го организираа тридневниот Porsche Road Show, ексклузивен настан посветен на страста за возење, иновацијата и автентичното Porsche искуство. Настанот започна од Porsche Center Skopje, а возбудливата рута го водеше конвојот до живописната Трница во Маврово, низ патишта што совршено ја истакнуваат динамиката на секој модел.
Во конвојот од единаесет автомобили беа претставени најновите SUV и BEV модели, меѓу кои својата моќ и елеганција ја демонстрираа Cayenne S SUV, Cayenne S Coupé и Cayenne GTS Coupé – симбол на перформанси и практичност во премиум сегментот. Иднината на електричната мобилност беше претставена преку врвниот Taycan Turbo, кој ја отсликува визијата на Porsche за одржлива и динамична мобилност. Macan 4S, пак, покажа совршена рамнотежа меѓу секојдневна употребливост и спортски дух. Легендарниот 911 беше присутен преку 911 GTS и карактеристичниот 911 Targa 4 GTS, кои уште еднаш ја потврдија безвремената магија на најпознатата спортска икона.
Со концептот на BEV/SUV Road Show, Porsche Macedonia уште еднаш ја нагласи својата посветеност кон иднината на електричната мобилност, без компромис на страста, прецизноста и возбудата што го дефинираат брендот повеќе од седум децении.
Овој настан покажа дека Porsche е повеќе од автомобил – тоа е симбол на стил, иновација и начин на живот кој создава незаборавни моменти за сите што ќе го почувствуваат.