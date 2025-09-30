Романија покажа што значи „сплотени за извонредност“

ПочетнаКОМПАНИИРоманија покажа што значи „сплотени за извонредност“
FlexCredit Романија на 13 септември, под мотото „United, stronger for Excellence “, се одржа Годишната продажна конференција, настан кој не беше само анализа на постигнатото, туку вистинска прослава на заедништвото, синергијата и визијата.

Присуството на колеги од повеќе држави од групацијата , меѓу кои и од FlexCredit Македонија, беше потсетник дека културните и пазарните разлики не се пречка, туку предност. Кога има меѓусебна поддршка и искрена соработка, резултатите не само што се подобри, туку и потрајни.

Конференцијата ги отвори прашањата што се важни и за македонскиот пазар: Како да се гради успех преку доверба? Како да се задржи човечкиот фокус во дигитална ера? И како секоја иновација, секој нов клиент претставува дел од поголема, долгорочна стратегија?

FlexCredit во регионов не е само финансиска институција. Тоа е тим што дише како едно. И токму затоа извонредноста не е случајност, туку избор, направен секој ден, од секој член на оваа приказна, која не потсети дека вистинскиот успех секогаш започнува со луѓето.

