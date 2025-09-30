Белата куќа објави детали за планот на Трамп за прекин на војната во Газа, еве што вклучува тој

Иако Нетанјаху јавно ја објави својата поддршка за планот, тој наскоро објави дека Израел ќе продолжи да го уништува Хамас, нагласувајќи дека остро се спротивставува на воспоставувањето палестинска држава.

Белата куќа објави детали за планот на американскиот претседател Доналд Трамп за прекин на војната во Газа. Планот предвидува започнување на политички дијалог меѓу Израел и Палестинците, гаранции дека Израел нема да ја окупира или анектира Газа и дека ниту една страна нема да биде принудена да замине.

Планиран е прекин на израелските воени операции за 72 часа од моментот кога Израел јавно ќе го прифати договорот, во кој период сите живи затвореници ќе бидат ослободени, а останките вратени. Во оваа рамка, Хамас би го предал телото на еден израелски затвореник во замена за останките на 15 Палестинци.

Планот вклучува постепено повлекување на израелската армија поврзана со процесот на разоружување и ослободување на 250 доживотни затвореници и 1.700 притвореници од Газа. Исто така, обезбедува итна хуманитарна помош, со услов таа да се спроведува во области означени како „без тероризам“.

Планирано е и формирање на Мировниот совет, меѓународно тело кое ќе ја надгледува Газа и ќе помага во формирањето влада без вклучување на Хамас, а Трамп изјави дека лично ќе биде копретседател на тој совет заедно со Тони Блер.

Трамп нагласи дека планот вклучува разоружување на Хамас и уништување на неговата воена инфраструктура и предупреди дека ако Хамас го отфрли предлогот, Нетанјаху ќе добие целосна американска поддршка за продолжување на операциите. Тој истакна дека многу Палестинци сакаат мир и просперитет, потсети на Аврамските договори и додаде дека го разбира противењето на Нетанјаху на палестинска држава.

Планот беше поздравен од осум арапски и исламски земји, меѓу кои Турција, Јордан, Саудиска Арабија, Катар и Египет, а претседателот Ердоган нагласи дека Турција ги поддржува американските напори и е подготвена активно да учествува во процесот.

Сепак, веднаш по состанокот во Белата куќа, Нетанјаху ги смени позициите. Иако јавно ја објави својата поддршка за планот, наскоро објави дека Израел ќе продолжи да го уништува Хамас, нагласувајќи дека силно се спротивставува на формирањето палестинска држава. Тој тврдеше дека Трамп се согласил со него дека тоа би било „награда за тероризам“. Притоа, тој јасно стави до знаење дека израелската влада нема да прифати клучен политички елемент од планот, со што сериозно го доведе во прашање неговото спроведување.