ПочетнаЕКОНОМИЈАБитола во статус кво – пречистителната станица без канализација е само половично...
ЕКОНОМИЈАМАКЕДОНИЈАТОП ВЕСТИ

Битола во статус кво – пречистителната станица без канализација е само половично решение

186
битола драгор

Веќе децении Општина Битола се соочува со предизвици околу реализацијата на проектите за решавање на проблемот со отпадните води. И денес, целата канализација се излева во реката Драгор, што претставува сериозен ризик по здравјето на жителите.

     Добивајте вести на Viber     

Европската Унија обезбеди поддршка за изработка на проект за колекторски систем, реконструкција на мрежата и изградба на пречистителна станица, кој по долга стагнација конечно започна да се движи.

Летово беше потпишан договор со конзорциум за изградба на пречистителната станица кај Оризари, но клучниот дел – канализацијата – сè уште тапка во место.

Иако тендерот одамна е завршен, договор со изведувачот нема. Без оваа инфраструктура, останува отворено прашањето: како отпадната вода ќе стигне до станицата? И во Студијата и во тендерската документација јасно е наведено дека двата проекти мора да се реализираат истовремено.

Во спецификациите за проектот се потенцира дека целта е подобрување на собирањето и третманот на отпадните води, подобрување на хигиенските стандарди и заштита на водотеците. Главниот колектор до новата станица треба да обезбеди спроведување на целата отпадна вода од градот.

Општината неодамна информираше дека се одржал состанок на Управувачкиот комитет за проектот, но во фокусот беше изградбата на пречистителната станица, додека делот за канализацијата остана во сенка.

Иако изградбата на станицата е финансирана со средства од ИПА програмите, доколку наскоро не биде потпишан договорот за канализацијата, постои ризик парите да се вратат назад во Брисел. Тоа би значело дека и овојпат битолчани ќе останат без конечно решение за отпадните води.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025