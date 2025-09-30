INFINTECH 2025: Нова димензија на регионалната соработка

Организирана од Logate, во партнерство со MasterCard, конференцијата INFINTECH – централниот годишен собир за банкарската и финтек заедницата на Југоисточна Европа – се враќа оваа година во Порто Монтенегро на 9-10 октомври.

Третото издание на регионалната конференција INFINTECH повторно ги собира лидерите од деловниот и финансискиот сектор во регионот. INFINTECH е создаден како централна платформа за дискусии за најважните теми што го обликуваат не само банкарскиот сектор, туку и пошироката економија, нудејќи им на експертите можност да разменуваат знаења, искуства и иновативни идеи.

Овогодинешната конференција ќе се фокусира на примената на вештачката интелигенција во современите финансиски текови, влијанието на лидерството и организациската култура врз деловните перформанси, како и други теми што ја обликуваат иднината на бизнисот.

Меѓу истакнатите говорници од целиот регион се Золтан Казас, главен директор за дигитална стратегија на OTP Group; Зорица Калезиќ, вицегувернер на Централната банка на Црна Гора; Мартин Леберле, извршен директор на NLB Bank Podgorica; Срѓан Кондиќ, извршен директор на Адико банка Србија; Игор Давчевски, член на управниот одбор на НЛБ банка Скопје; Лилу Чанај, член на управниот одбор на Тирана банка; заедно со многу други кои носат искуство и иновативни решенија од развиените пазари.

„Секоја година, INFINTECH ги зближува луѓето кои го обликуваат деловниот пејзаж на нашиот регион. Два дена имаме можност да разменуваме идеи и да ги истражуваме најперспективните патеки за раст и развој. Она што ме прави особено горд е што со секое ново издание, учеството расте, а нашиот список на говорници станува уште поразновиден. За Logate, ова е јасен знак дека INFINTECH се развива во вистинската насока“, рече Ивица Татар, ко-основач и извршен директор на Logate.

Logate, иницијаторот и организаторот на конференцијата, е активен во Црна Гора од 2006 година како снабдувач на напредни софтверски решенија. Во текот на изминатите две децении, компанијата изгради силна репутација на соработка со водечки корпорации, вклучувајќи ги австриската Магента, Турк Телеком, бугарската А1, АИК Банка, ЦКБ Банка, ЕРСТЕ Банка, како и други големи играчи низ Централна и Југоисточна Европа.

За повеќе информации за агендата на конференцијата и достапноста на билети, посетете ја официјалната веб-страница: https://infintech.me/