Швајцарија се согласи со Америка да не манипулира со својата валута

Швајцарија се согласи со САД да не манипулира со својата валута, во ретка заедничка изјава што се смета за „зелено светло“ за понатамошна интервенција од страна на централната банка на земјата за ограничување на растот на франкот.

Швајцарската национална банка и Министерството за финансии на САД во понеделник издадоа декларација со која формално ги усогласуваат своите позиции во врска со прашањата за девизи, при што двете земји се обврзаа да не „ги таргетираат девизните курсеви за конкурентни цели“. Во изјавата, исто така, се признава дека пазарните интервенции се легитимна алатка за справување со нестабилноста на валутата или „непредвидливите“ движења на девизниот курс.

„САД го признаваат правото на Швајцарската национална банка (SNB) да интервенира. Значи, ова би можело да се смета за зелено светло ако одлучат повторно да се потпрат на неа во иднина“, рече Ли Хардман, стратег за валути во MUFG.

Објавата доаѓа по години тензии околу интервенциите на швајцарскиот девизен курс, поради кои Швајцарската национална банка често интервенираше на пазарите за да ја ограничи силата на франкот. Валутата често расте во време на пазарна криза поради нејзината улога како безбедно засолниште за инвеститорите, што влијае на извозот и ја намалува инфлацијата, што го прави девизниот курс клучен фокус за Швајцарската национална банка.

Алпската земја беше ставена на листата за следење на валутите и економските практики на Министерството за финансии на САД во јуни, откако САД ја означија како манипулатор на валутата за време на првиот мандат на претседателот Доналд Трамп во 2020 година.

Швајцарскиот франк се засили оваа година бидејќи инвеститорите побараа засолниште од трговската војна на Трамп, со што доларот падна за 12 проценти под 0,80 швајцарски франци за прв пат од шокантната апрецијација на франкот во 2015 година.

Растот на валутата, во комбинација со заканата од американски царини, се закани да ја поттикне инфлацијата, која накратко падна на негативна територија претходно оваа година, уште под целта на Швајцарската национална банка.

Но, договорот со Вашингтон ѝ дава на централната банка повеќе простор за маневрирање ако растот на франкот продолжи, велат аналитичарите.

Стефан Герлах, главен економист во EFG, рече дека ублажувањето на тензиите меѓу Берн и Вашингтон го намалува ризикот од политичка реакција доколку Швајцарската национална банка мора повторно да го ослаби франкот.

Исто така, го намалува ризикот централната банка да мора да ги намали каматните стапки под нулата во обид да спречи понатамошно зголемување на валутата, додаде тој.

Во својата одлука минатата недела да ја одржи каматната стапка стабилна, Швајцарската национална банка истакна дека инфлацијата малку се зголемила од минус 0,1 процент во мај на 0,2 проценти во август.

Трговците ги намалија некои од своите облози за премин кон негативни каматни стапки, при што пазарот сега доделува околу една од четири шанси за таков потег, според нивоата што ги имплицираат пазарите на деривати.

Времето на објавувањето е значајно бидејќи Швајцарија се бори со повисоки тарифи од САД. Администрацијата на Трамп во август ги зголеми тарифите за клучниот швајцарски извоз на 39 проценти, вклучувајќи часовници и сирење, создавајќи нови тензии во билатералните односи.

„Мислам дека оваа изјава – и покрај тоа што не е правно обврзувачка и ги потврдува постојните практики – може да се протолкува како обнова на билатералните односи и практики во комплицирано време“, рече Едоардо Берета, професор специјализиран за политичка економија на Универзитетот во Италијанска Швајцарија.