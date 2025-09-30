Глобалниот долг достигна рекордни близу 338 трилиони долари

Глобалниот долг достигна рекордни 337,7 трилиони долари на крајот од вториот квартал, поттикнат од олеснувањето на глобалните финансиски услови, послабиот американски долар и поблагите политики на водечките централни банки, според објавениот квартален извештај.

Институтот за меѓународни финансии (IIF), здружение на индустријата за финансиски услуги, соопшти дека глобалниот долг се зголемил за повеќе од 21 трилион долари во првата половина од годината, на 337,7 трилиони долари.

Кина, Франција, САД, Германија, Велика Британија и Јапонија забележаа најголемо зголемување на нивото на долгот во долари, иако дел од растот се должи на слабеењето на доларот, откри институтот.

Американската валута изгуби 9,75 проценти од својата вредност од почетокот на годината во однос на кошничка валути на главните трговски партнери.

Глобалниот долг расте со темпо споредливо со периодот на пандемијата

„Обемот на ова зголемување е споредлив со порастот во втората половина на 2020-та година, кога мерките против КОВИД доведоа до невидено зголемување на глобалниот долг“, соопшти Глобалниот монитор за долг на Институтот за меѓународни финансии.

Во однос на односот долг-БДП – мерка за способноста за сервисирање на долгот во однос на националното производство – најголемите зголемувања се забележани во Канада, Кина, Саудиска Арабија и Полска. Во Ирска, Јапонија и Норвешка, односот е намален.

Севкупно, односот долг-БДП во светот продолжува полека да опаѓа, останувајќи малку над 324 проценти. Сепак, на пазарите во развој, односот достигна 242,4 проценти – нов рекорд, по ревизијата надолу од мајскиот извештај.

Вкупниот долг на пазарите во развој се зголеми за 3,4 трилиони долари во вториот квартал, на рекордно високо ниво од повеќе од 109 трилиони долари.

Емре Тифтик, директор на одделот за истражување на одржливоста на институтот, на вебинар изјави дека зголемените воени трошоци ќе ги оптоварат владините буџети во услови на зголемени геополитички тензии.

Тој забележа дека зголемувањето на долгот е концентрирано главно во владиниот сектор, особено во земјите од Г-7 и Кина. Тифтик додаде дека реакциите на пазарите на капитал биле посилни во развиените економии, при што приносите на 10-годишните државни обврзници во земјите од Г-7 се близу до највисоките нивоа од 2011-та година.

Пазарите на обврзници под притисок

Пазарите во развој се соочуваат со рекордно високо ниво од речиси 3,2 трилиони долари во доспевање на обврзници и кредити до крајот на 2025-та година, соопшти институтот.

Организацијата предупреди дека фискалните притисоци би можеле да се интензивираат во земји како Јапонија, Германија и Франција и предупреди за таканаречените „чувари на обврзници“ – инвеститори кои продаваат обврзници на земји што ги сметаат за неодржливи.

„Додека коефициентите на суверен долг нагло се зголемија на пазарите во развој во првата половина од годината, особено во Чиле и Кина, реакцијата на пазарот оваа година беше посилна на развиените пазари“, се вели во извештајот.

Авторите на извештајот, исто така, се осврнаа на загриженоста во врска со долгот на САД, истакнувајќи дека краткорочните заеми сочинуваат околу 20 проценти од вкупниот долг и 80 проценти од издадените државни обврзници. Се предупредува дека оваа зависност би можела да го зголеми политичкиот притисок врз централните банки да одржуваат ниски каматни стапки, што би ја загрозило независноста на монетарната политика.