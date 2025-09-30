„Starbucks“ ќе затвора кафулиња и ќе отпушта

„Starbucks“ планира да затвори кафулиња и да намали 900 работни места како дел од напорите за реструктуирање од 1 милијарда долари. Овој потег доаѓа во време кога компанијата спроведува план за пресврт што го изложи извршниот директор Брајан Никол.

Синџирот кафетерии, кој минатата година имаше околу 360.000 вработени низ целиот свет, изјави дека вкупниот број на продавници во САД и Канада ќе се намали за 1% на 18.300. Планира да го зголеми бројот на продавници што ги управува и да реновира уште 1.000 ресторани.

По прегледот на своите кафулиња, компанијата идентификуваше голем број локации каде што не гледа пат кон профитабилност и одлучи да ги затвори. Гигантот планира да се фокусира на локации што се во согласност со планот на „Никол“ да ги направи своите објекти поатрактивни места за посета.

„Првичните резултати од подобрувањата на кафулињата покажуваат дека клиентите ги посетуваат почесто, остануваат подолго и споделуваат позитивни повратни информации“, рече Никол во писмо до вработените.

Цената на акциите на компанијата беше речиси непроменета по објавувањето на веста. Од почетокот на годината, цената на акциите падна за 8 проценти, во споредба со порастот од 13 проценти на индексот S&P 500.

„Промените сè уште „не го решаваат проблемот со превисоките цени за сегашната конкурентна економска средина. Сè уште има долг пат пред нас пред да се врати успехот“, рече аналитичарот на „Melius Research“, Џејкоб Ајкен-Филипс.

Никол, кој ја презеде функцијата пред една година, се обидува да го предводи пресвртот на синџирот кафетерии по шест последователни квартали на опаѓање на продажбата на локации отворени најмалку една година. Планот се фокусира на ревитализација на локациите со додавање места за седење и повеќе контакт точки за да се поттикнат подолги посети. Овие промени сè уште немале материјално влијание врз финансиските резултати на компанијата. Ова е втор круг на намалување на работните места под водство на Никол.