Добавувачите на автоделови бараат од ЕУ да ги заштити локално произведените компоненти

Европските добавувачи на автоделови бараат од Европската Унија (ЕУ) да постави нови правила за да се осигура дека автомобилите произведени во регионот користат значителен дел од локалните компоненти, во обид да ја заштитат индустријата под зголемен притисок.

Европските креатори на политики треба да ја зголемат побарувачката за возила произведени на Стариот континент и да постават минимални барања за содржината на европските делови, соопшти Европската асоцијација на добавувачи на автомобилски делови (CLEPA).

Иако групата не предложи специфична цел, таа рече дека ваквите правила обично бараат 70% до 75% од компонентите во автомобилите да бидат локално произведени.

Повикот доаѓа во време кога автомобилската индустрија отпушта десетици илјади работни места за да се справи со слабата побарувачка во Европа и ценовниот притисок од производителите на автомобили. „Robert Bosch GmbH“ отпушта илјадници работни места, а некои конкуренти, вклучувајќи ги „Continental AG“ и „ZF Friedrichshafen AG“, бараат слични мерки за намалување на трошоците.

Производителите на автомобили се фокусираат и на заштеда на трошоци. „Volkswagen AG“ и „Porsche AG“ ги намалија своите работни места и производството додека се борат со послабата продажба во Кина и американските царини. Во меѓувреме, кинеските конкуренти го прошируваат своето присуство во Европа со поевтини модели, стеснувајќи ги маржите за етаблираните локални добавувачи.

Притисокот за правила за локална содржина ја одразува растечката вознемиреност во синџирот на снабдување во Европа, кој е погоден од резервен капацитет и растечките повици меѓу производителите за пониски цени дури и додека растат трошоците за суровини и производи.

Сликата е најмрачна во Германија. Генерално, загубите на работни места во германската индустрија достигнаа околу 114.000 во 12-те месеци до 30-ти јуни оваа година.

Јан Брорхилкер, управувачки партнер во осигурителната пракса на „EY“ во Германија, рече дека намалувањето на работните места е одговор на тешката ситуација во германската автомобилска индустрија.

„Големиот пад на профитот, прекумерниот капацитет и проблемите со странските пазари ги прават значителните намалувања на работни места неизбежни“, рече тој.