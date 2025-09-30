Кинескиот гигант го напаѓа „Apple“ со „Xiaomi 17 Pro Max“

Серијата 17 на телефони на „Xiaomi“ неодамна беше претставена, а посебно внимание беше посветено на именувањето на моделите, што укажува дека кинескиот гигант „фрла ракавица во лице“ на „Apple“.

За почеток, едно брзо прашање: По серијата „Xiaomi 15“, што е следно? Ако рековте „Xiaomi 16“, грешевте – кинескиот бренд прескокна еден број и ги именуваше своите модели оваа година „Xiaomi 17“, „Xiaomi 17 Pro“ и „Xiaomi 17 Pro Max“.

Оваа номенклатура јасно ни кажува дека „Xiaomi“ не се откажува од кинескиот пазар и дека го сметаат „Apple“, чиј „iPhone 17“ беше претставен само неколку недели претходно, за свои директни конкуренти.

Исто како што „iPhone 17“ има модели „Pro“ и „Pro Max“, така има и „Xiaomi“. Сепак, тука започнува преклопувањето, а кинескиот бренд има со што да се натпреварува. Нивниот адут е уникатниот „заден екран“ што беше претставен со моделите „Xiaomi 17 Pro“ и „Pro Max“.

„Xiaomi“ го нарекува ова динамички заден дисплеј и очекува да го користите за виџети, известувања и повремено играње игри. Слично на серијата „iPhone 17“, телефоните „Xiaomi 17“ и „17 Pro“ имаат дисплеј од 6,3 инчи, додека „Pro Max“ има дисплеј од 6,9 инчи.

Основниот „Xiaomi 17“ поддржува жично полнење од 100W и безжично полнење од 50W и има батерија од 7.000mAh. Доаѓа со главна камера од 50 мегапиксели, „лебдечка“ телефото камера од 50 мегапиксели и ултраширока камера од 50 мегапиксели. Екранот на „Xiaomi 17“ може да достигне максимална осветленост од 3.500 нити.

„Xiaomi 17 Pro“ и „17 Pro Max“ го имаат претходно споменатиот заден дисплеј, кој се протега по должината на телефонот и се обвиткува околу камерите. На „Xiaomi 17 Pro“, тој има димензии од 2,7 инчи дијагонално и резолуција од 904 x 572 пиксели.

Кога станува збор за камери, и „Xiaomi 17 Pro“ и „Xiaomi 17 Pro Max“ имаат широкоаголни и ултрашироки камери од 50MP, но се разликуваат по нивните телефото објективи. И двете верзии имаат телефото камера од 50MP со 5x зум, но „Pro Max“ има поголем сензор за слика со побрза бленда.

Стандардниот „Pro“ доаѓа со батерија од 6.300mAh, додека „Pro Max“ добива уште поголема батерија од 7.500mAh.

Што се однесува до цените, моментално се познати само оние во Кина: „Xiaomi 17“ чини од 540-600 евра, „Xiaomi 17 Pro“ чини од 600 до 720 евра, а за „Xiaomi 17 Pro Max“ треба да издвоите околу 840 евра, во зависност од конфигурацијата.