Нутриционист открива која храна го подобрува видот подобро од морковите

Уште од мали нозе слушаме дека морковите се неопходни за добар вид. Но, иако морковите секако се корисни, постои уште подобар сојузник за здравјето на очите.

Нутриционистката д-р Ема Дербишир истакна дека повеќето луѓе не јадат доволно храна што го штити видот, додека морковите сè уште се сметаат за најдобар избор.

Наместо тоа, д-р Дербишир препорачува риба, особено масна риба.

„Масната риба е полна со омега-3 масни киселини кои помагаат во подобрувањето на здравјето на очите, вклучувајќи докозахексаеноична киселина или ‘DHA’, што е навистина важно за нормален вид“, објасни таа.

Дербишир додаде дека клеточните мембрани на мрежницата се богати со „DHA“, што помага во подмачкувањето и одржувањето на влажноста на очите.

Експертот, исто така, го истакна поширокото значење на исхраната во зачувувањето на видот.

„Секој може да има корист од исхрана богата со храна што го подобрува видот, но особено луѓето со семејна историја на лошо здравје на очите или ако сте изложени на многу сончева светлина, бидејќи УВ зраците можат да ги оштетат вашите очи“, рече таа.

Таа, исто така, предупреди за влијанието на екраните.

„Дополнително, треба да се грижите за вашите очи ако поминувате многу време гледајќи во екрани за работа или само за опуштање. Екраните можат да предизвикаат вашите очи да станат суви, уморни и исцрпени“, вели Дербишир.

Масните риби вклучуваат скуша, сардини, лосос и пастрмка, додека конзервираната туна не спаѓа во оваа категорија.

„Туната се смета за мрсна риба кога е свежа, но кога е преработена или конзервирана, може да не го задржи истото ниво на масло, па затоа не се смета за мрсна риба“, заклучи д-р Дербишир.