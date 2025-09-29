Го прашала ChatGPT за комбинацијата за лото и добила: „Донирав сè“

Кери Едвардс од Мидлтијан, Вирџинија, освои огромна награда на Powerball, а добитните броеви и ги избра ChatGPT. Сепак, оваа приказна има уште подобар крај бидејќи пензионерката одлучи да ја донира целата освоена сума во добротворни цели, пишува Unilad.

Г-ѓа Едвардс откри дека користела популарен четбот со вештачка интелигенција за да ги генерира броевите за да ги погоди четири од првите пет броеви и бројот на Powerball на 8 септември.

Како ги добила броевите?

Потсетувајќи се на моментот кога се обратила на вештачката интелигенција за помош, таа рекла: „Му реков: „Еј, ChatGPT, зборувај со мене. Дали имаш броеви за мене?“ Иако четботот одговорил дека сè е прашање на среќа, Кери сепак одлучила да ја игра комбинацијата што тој ја предложил. Два дена подоцна, таа добила известување дека ја освоила наградата.

Нејзините броеви ѝ донесоа почетна добивка од 50.000 долари. Сепак, бидејќи таа ја избра и опцијата Power Play при плаќањето на билетот, нејзината добивка се зголеми тројно на неверојатни 150.000 долари. Наместо да ги задржи парите за себе, Кери несебично одлучи да го даде секој долар за каузи кои се блиски до нејзиното срце.

„Сакам да бидам пример за другите“

„Знаев дека морам да дадам сè затоа што бев толку благословена и сакам ова да биде пример за тоа како другите луѓе, кога се благословени, можат да благословуваат други луѓе“, рече таа. „Се чувствувам благословена што оваа неочекувана заработка од лотаријата може да послужи за поголема цел“, додаде таа.

Три донации со посебно значење

Нејзината прва донација отиде во Здружението за фронтотемпорална дегенерација (AFTD), организација која поддржува истражувања и им помага на луѓето со рана деменција. Кери откри на прес-конференција дека го избрала AFTD затоа што нејзиниот покоен сопруг Стив, пожарникар, починал по борбата со болеста. „Оваа цел е длабоко лична“, рече пензионираниот менаџер за односи со јавноста.

Таа ја донира втората донација на Шалом Фармс, непрофитна организација од Ричмонд каде што самата волонтира, која одгледува и дистрибуира свежа храна на оние на кои им е потребна. „Кери со години го инвестираше своето време и енергија во нашата работа, а нејзината дарежливост го одразува духот што го носи како волонтер: соседите се грижат за соседите“, објави Шалом Фармс на Фејсбук.

Третиот и последен подарок отиде во Друштвото за помош на морнарицата и морнаричката флота (NMCRS), кое обезбедува финансиска и друга помош на активни војници, ветерани и нивните семејства. Донацијата е посветена на нејзиниот татко, капетанот Питер Свансон, пилот на борбен авион. „Тој и неговата сопруга им ја всадија на своите деца важноста на давањето, правејќи го давањето на NMCRS семејна традиција“, соопшти здружението.

„Шалом Фармс лекува со храна и почва, AFTD носи надеж преку истражување, а Друштвото за помош на морнарицата и морнаричката флота ја продолжува традицијата на поддршка на воените семејства во време на потреба“, заклучи Кери. Нејзиниот гест беше пофален од Халид Џонс, извршен директор на Лотаријата на Вирџинија: „Сите ние во Лотаријата сме воодушевени што оваа награда се дели со достојни цели, благодарение на прекрасната дарежливост на Кери Едвардс“.