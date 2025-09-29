Стравот на инвеститорите расте: Златото најскапо досега

Скапоцените метали растат додека инвеститорите бараат безбедно засолниште, а неизвесноста околу американскиот буџет и монетарната политика на ФЕД го поттикнуваат купувањето.

Цената на златото се искачи на рекордни 3.812 долари за унца, највисоко ниво досега забележано. Другите скапоцени метали, исто така, продолжија да растат, поттикнати од послабиот долар и загриженоста за евентуално затворање на американската влада.

Златото скокна за дури 1,4%, надминувајќи го рекордот од минатата недела, забележувајќи го својот шести последователен неделен раст.

Среброто порасна за 2,4%, додека платината и паладиумот исто така забележаа силни добивки, поддржани од тесната понуда на пазарот и зголемените приливи во ETF поврзани со метали.

Од почетокот на годината, златото порасна за 45%, потпирајќи се на силната побарувачка од централните банки и очекувањата за континуирано намалување на каматните стапки.

Златото со тоа го потврдува својот статус како најсигурно глобално безбедно пристаниште – во време кога политичката и економската неизвесност ги тресе пазарите.