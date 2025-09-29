Која е Маја Санду, претседателката која не му ја дава Молдавија на Путин?

Проевропската Партија за акција и солидарност (ПАС) на претседателката Маја Санду освои повеќе од 50 проценти од гласовите на парламентарните избори во Молдавија и обезбеди апсолутно мнозинство во собранието. Резултатите беа поздравени како потврда за јасната посветеност на земјата на европскиот курс и силен пораз на проруските сили предводени од Игор Додон. Сепак, во самата Молдавија, симбол на овие промени не е само партијата, туку и нејзината лидерка, Маја Санду.

Иако кампањата беше обележана со обвинувања за масовно руско мешање – од купување гласови до дезинформации и заплашување – граѓаните се изјаснија за продолжување на патот кон ЕУ. Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, ја поздрави одлуката на гласачот, велејќи дека Молдавците „избраа Европа, демократија и слобода“.

Во изминатата деценија, Маја Санду стана синоним за борбата против корупцијата и гласно „не“ на руското влијание.

Од дете од село до Харвард

Маја Санду е родена на 24 мај 1972 година во селото Рисипени, недалеку од границата со Романија. Таа пораснала кога Молдавија била дел од Советскиот Сојуз и го продолжила своето образование по независноста на земјата во 1991 година. Дипломирала меѓународни односи во Кишињев, а потоа магистрирала јавна политика на престижниот Харвард.

Како економист, работела повеќе од седум години во канцеларијата на Светската банка во Кишињев, а потоа и во седиштето во Вашингтон. Оттаму добила понуда да се врати дома и да ја преземе функцијата министер за образование во 2012 година. Таа го опишала тој период како „ролеркостер“ – се соочила со отпор и говор на омраза, но исто така имплементирала реформа што драстично ја намалила корупцијата во образованието.

„Мамењето на матурските испити беше речиси национален спорт. Нагло ја прекинавме практиката и тоа функционираше“, се присети таа подоцна.

Политички подем и победа над Додон

Во 2016 година, Санду ја основа Партијата за акција и солидарност (ПАС), проевропска, централно-десничарска партија која брзо стекна популарност. Таа се кандидираше за претседател за прв пат истата година, но без успех. Три години подоцна, таа стана премиер, а во 2020 година убедливо го победи прорускиот претседател Игор Додон и влезе во историјата како прва жена претседател на Молдавија.

Нејзините ветувања за чесност и компетентност резонираа кај гласачите уморни од корупциски скандали. Санду вети рамнотежа меѓу Западот и Русија, но односите со Москва нагло се заладија по руската инвазија на Украина во 2022 година. Потоа таа отворено го обвини Кремљ за обиди за дестабилизација и предупреди дека Молдавија може да биде следната цел.

Зошто Путин не може да ја поднесе?

Кремљ ја гледа Маја Санду како најголема пречка за зачувување на руското влијание во постсоветскиот простор. Таа лобираше за европска интеграција, побара помош од Западот и иницираше реформи за намалување на зависноста од рускиот гас. Путин постојано го обвинуваше Кишињев за „антируска политика“, додека Санду возврати дека Москва води хибридна војна против нејзината земја – преку дезинформации, финансирање на опозицијата и обиди за поттикнување насилство.

За руските интереси, нејзината популарност и меѓународниот углед претставуваат сериозна закана. Романскиот историчар Арманд Госу оценува дека Санду е „првиот молдавски лидер од толку меѓународно значење“ и „огромна шанса за Молдавија“.

Критики и предизвици

Сепак, Санду не е без критичари. Противниците ја обвинуваат дека поминува премногу време лобирајќи во странство, додека инфлацијата и економските тешкотии растат дома. Судските реформи одат побавно од ветувањата, а некои граѓани остануваат разочарани од темпото на промените.

„Таа обедини голема база на гласачи, но и релативно големо јадро разочарани луѓе“, вели францускиот политиколог Флоран Парментие.

Приватен живот

На прв поглед, Санду изгледа ненаметливо: ниска, слаба, без гламур типичен за многу лидери. Таа не е мажена, нема деца и призна дека размислувала за посвојување. Тој живее во стан во Кишињев и вози постара Тојота РАВ4. Покрај мајчиниот романски јазик, зборува англиски, руски и шпански јазик.

Токму оваа скромност ја зближува со многу Молдавци, додека Западот ја препозна како симбол на отпорот кон Путин. Економистот ја нарекува „женскиот Давид против рускиот Голијат“.