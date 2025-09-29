Дали вештачката интелигенција ги уништува веб-медиумите?

На почетокот на минатата година, Метју Принс почна да добива загрижени повици од раководителите на големите медиумски компании. Тие му кажаа дека се соочуваат со сериозна нова закана. Неговата компанија Cloudflare обезбедува безбедносна инфраструктура за околу една петтина од мрежата. „Јас реков: „Што, Севернокорејците?“ се сеќава Принс. „А тие рекоа: „Не. Тоа е вештачката интелигенција.“

Дури и тогаш, тие раководители ги забележаа првите знаци на тренд кој оттогаш стана очигледен: вештачката интелигенција го трансформира начинот на кој луѓето го користат интернетот. Наместо да бараат врски преку класичните пребарувачи, корисниците сè повеќе поставуваат прашања на чет-ботови – и добиваат готови одговори. Резултатот е драстичен пад на посетите за издавачите на содржини – од новински портали и онлајн форуми, па сè до референтни страници како Википедија.

Како што вештачката интелигенција ги менува навиките за прелистување, таа ја менува и самата економска логика на интернетот. Сообраќајот долго време се монетизираше преку рекламирање. Сега, како што тој сообраќај се намалува, производителите на содржини очајно бараат нови начини да ги натераат компаниите за вештачка интелигенција да им платат за информациите. Ако не успеат, отворениот веб би можел да се претвори во нешто сосема друго.

Од ChatGPT до „AI mode“

Од лансирањето на ChatGPT кон крајот на 2022 година, луѓето прифатија нов начин на пребарување информации. OpenAI, креаторот на четботот, тврди дека околу 800 милиони луѓе го користат. Тоа е најпопуларната апликација на App Store за iPhone. Во април, Apple објави дека бројот на класични пребарувања во Safari се намалил за прв пат, бидејќи корисниците сè повеќе ги поставуваат своите прашања до вештачката интелигенција. OpenAI се подготвува да лансира свој прелистувач.

Како што OpenAI и сличните компании драстично пораснаа, Google – кој држи околу 90% од пазарот на класично пребарување во Америка – инјектира вештачка интелигенција во својот пребарувач. Минатата година, почна да додава „прегледи“ генерирани од вештачка интелигенција над резултатите од пребарувањето. Во мај, исто така, го лансираше „AI mode“, верзија на прелистувачот што функционира како четбот. Google сега ветува дека со вештачката интелигенција, корисниците можат да „го остават пребарувањето на Google“.

Но, како што Google го презема Googleling, луѓето повеќе не ги посетуваат изворите од кои се земени информациите. Според Similarweb, глобалниот сообраќај од пребарувачите се намалил за околу 5% за една година. Некои категории, како што се страниците за хобисти, добро се снаоѓаат, но многу што претходно нудеа одговори на прашања се во остар пад. За здравствените портали, уделот на сообраќајот од пребарувањата се намалил за 10%.

„Тие ја украдоа нашата содржина за да се натпреваруваат со нас“

За компаниите што живеат од рекламирање или претплати, губењето на сообраќајот значи губење на приходите. „Имаме многу позитивен однос со Google долго време… Тие го прекршија договорот“, вели Нил Фогел, директор на Dotdash Meredith, издавач на списанијата People и Food & Wine. Пред три години, повеќе од 60% од нивниот сообраќај доаѓаше од Google. Денес, таа бројка е околу 35%. „Тие ја крадат нашата содржина за да се натпреваруваат со нас“.

Stack Overflow и Wikipedia имаат слични приказни. „Природата на интернетот целосно се промени“, вели извршниот директор на Stack Overflow, Прашант Чандрасекар. „Вештачката интелигенција практично го задушува сообраќајот на повеќето страници со содржини.“ Википедија предупредува дека резимеата на вештачката интелигенција без наведување на изворот „ги блокираат патиштата до знаење и придонес кон заедницата.“

Големите издавачи сега се обидуваат да спасат приходи преку комбинација од правни закани и договори со фирми за вештачка интелигенција. Роберт Томсон од News Corp го нарече тоа тактика на „додворување и тужба“. Неговата компанија потпиша договор со OpenAI, а истовремено ја тужи и Perplexity. The New York Times склучи договор со Amazon, но ја тужи OpenAI.

Сепак, судовите досега во голема мера се на страната на компаниите за вештачка интелигенција. Во Калифорнија, Meta и Anthropic ги добија тужби, бидејќи судот пресуди дека моделите за обука на туѓа содржина се „fair use“.

Нови модели: „Плаќање по индексирање“

За помалите страници, проблемот е уште поголем – тие се премногу мали за да тужат или преговараат. Cloudflare сега тестира систем „pay-as-you-crawl“, во кој страниците би им наплаќале на ботови за вештачка интелигенција за пристап до содржината. Стартапот Tollbit нуди „paywall за ботови“, каде што издавачите наплаќаат различни цени за стари и нови текстови. ProRata, проект на Бил Грос, предлага приходите од реклами, покрај одговорите од вештачката интелигенција, да се распределуваат меѓу страниците пропорционално на нивниот придонес.

Барање излез

Многу издавачи ги преиспитуваат своите бизнис модели. Stack Overflow развива услуги за претплата за бизниси. Медиумите планираат стратегија „Google zero“ – директно достигнување до публиката преку билтени и апликации и затворање на содржината зад платен ѕид или преку настани во живо.

Аудио и видео содржината е потешко да се кондензира од текстот, па затоа YouTube сè уште добива огромен дел од сообраќајот.

Дали веб е пред умирање?

Некои тврдат спротивното. „Вебот е во неверојатно експанзивен момент“, вели Роби Штајн од Google. Според нивните податоци, бројот на страници се зголемил за 45% во последните две години. Вештачката интелигенција овозможува нови начини на користење на интернетот – од фотографирање на полица за книги до добивање препораки за читање.

Предвидувањата за „смртта на вебот“ веќе се појавија, прво поради социјалните мрежи, а потоа и поради апликациите – и тие не се остварија.

Но, заканата од вештачката интелигенција се чини посериозна. Ако мрежата треба да преживее во денешната форма, страниците мора да најдат начин да бидат платени. „Нема сомнение дека луѓето претпочитаат пребарување со вештачка интелигенција“, вели Бил Грос. „Но, за да преживее интернетот, за да преживее демократијата, за да преживеат креаторите – пребарувањето со вештачка интелигенција мора да ги дели приходите со нив“, пишува угледниот „Економист“.