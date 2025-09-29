Европските метеоролози предупредуваат на голема промена на Балканот, а еве за кога најавуваат и прв снег

Почетокот на октомври носи промена на времето низ цела Европа. По период на потопол, западен тек, формирањето на блокирачки антициклон на северот од континентот го отвора патот за ладни воздушни маси од исток.

Затоа поголемиот дел од Европа оваа недела се подготвува за првиот значаен студен бран оваа есен, пишува Severe Weather Europe.

Од средината на неделата се развива невообичаено силен продор на студ, стимулиран од ширењето на мал студен базен од исток кон Централна Европа, Балканот и Медитеранот. Температурите ќе паднат до 10 °C под просекот за ова време од годината, што ќе биде најстудениот период досега оваа метеоролошка есен. Овој пробив ќе донесе силна бура по должината на западен Балкан, повеќе снег во планините и првиот мраз во сезоната во некои низини.

Што е „Рекс блок“ и како влијае на времето?

Во последните денови од септември, над Европа се формираше школски пример на таканаречениот „Рекс блок“. Овој временски модел се јавува кога голем антициклон (област со висок притисок) се наоѓа северно од циклон (област со низок притисок). Во моментов, антициклонот доминира во северна Европа, додека циклонот центриран над западна Украина постепено се движи кон запад и југозапад.

Овој распоред на системот го менува вообичаениот тек, па ветровите сега дуваат од исток и североисток, носејќи значително постуден воздух од Русија кон остатокот од континентот.

Студениот фронт постепено ќе се движи кон запад и југ во текот на следните неколку дена. Врвот на ладењето се очекува од четврток до сабота, кога воздушната маса ќе биде постудена за 8 до 12 °C, а локално до 15 °C, ширејќи се од Источна Европа до Балканот, Централна Европа и централниот Медитеран.

Германија, Чешка, Словачка, Полска, Австрија, Унгарија, Романија, Италија, Словенија, Хрватска и остатокот од Западен Балкан ќе бидат на удар. Во многу земји, ова ќе биде прв пат оваа есен температурите да паднат близу или под нулата.

Прв мраз, бура и снег во планините

Овој навлегување на студен воздух ќе го донесе првиот мраз во сезоната во многу ниски подрачја на централна Европа, со најниски температури во четврток и петок наутро. На Балканот најстудено ќе биде за време на викендот, со температури од -2 до -4 °C во Горски Котар и до -6 °C во Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија.

Поради разликата во притисокот помеѓу копното и морето, се очекува силна и бурна бура со налети од над 120 км/ч по должината на јадранскиот брег. Со толку студен ветер, снег се очекува и на повисоките надморски височини на Алпите, Карпатите, како и планините во Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија и Бугарија, каде што би можеле да наврнат до 50 см снег.

Иако очекуваме значително заладување, прогностичките модели сугерираат можност за промена веќе следниот викенд. Постои можност овој моќен студен фронт да биде заменет со потопол воздух од запад кон средината на октомври, но повеќе информации за ова ќе има во наредните денови.