Неделен хороскоп 29.09.2025 до 05.10.2025

Овен (21.03 – 20.04)
РАБОТА: Не ве очекува поволен период за работа, па немојте да ризикувате во било кој поглед.
ЉУБОВ: Кога станува збор за љубовта, можно е да не умеете да ги покажете своите емоции на вистинскиот начин.
ЗДРАВЈЕ: Ќе бидете склони на бројни проблеми. Осетливост на целото тело.
Бик (21.04 – 21.05)
РАБОТА: Многу сте професионални, максимално сте и посветени на работата и важно ви е да обавите се што сте испланирале.
ЉУБОВ: На полето за љубов ве очекува мало заладување на односите со саканото лице.
ЗДРАВЈЕ: Можна е вкочанетост, осетлив грб, вратен предел и рбет.
Близнаци (22.05 – 22.06)
РАБОТА: Целите кои сте си ги поставиле пред себе сега нејасно ги гледате и не сте баш блиску до остварување на амбицииите.
ЉУБОВ: Кога станува збор за љубовта ќе имате постојани конфликти со саканото лице, таа ситуација ќе почне сериозно да ве заморува.
ЗДРАВЈЕ: Можни проблеми со главоболка, мигрена, синуси.
Рак (22.06 – 22.07)
РАБОТА: Таман помисливте дека некои работи во работата сте ги довеле во ред, сега нови проблеми ќе ви се појават, но без грижа.
ЉУБОВ: Љубовната ситуација дополнително ве оптеретува бидејќи имате впечаток дека партнерот не ве разбира како што треба.
ЗДРАВЈЕ: Можни проблеми со варењето.
Лав (23.07 – 22.08)
РАБОТА: Можно е да не ви е сосема лесно да остварите некои нови деловни договори иако тоа сте го посакувале.
ЉУБОВ: На полето за љубов ве очекува многу страствена средба со едно мистериозно лице.
ЗДРАВЈЕ: Поведете сметка за хормоните.
Девица (23.08 – 22.09)
РАБОТА: Доколку сте имале некои очекувања поврзани за полето за финансии, тие ќе ви се исполнат оваа недела.
ЉУБОВ: Кога станува збор за љубовта делувате како да немате баш јасни намери со некое лице, не сте се претставиле баш најдобро.
ЗДРАВЈЕ: Можни се мали проблеми со апетитот.
Вага (23.09 – 22.10)
РАБОТА: Имате впечаток дека проблемите ве притискаат од сите страни, но решението ќе ви дојде наскоро.
ЉУБОВ: На полето за љубов дајте се од себе за сакото лице да биде задоволно, не ги штедете емоциите.
ЗДРАВЈЕ: Можна главоболка, омалаксаност и замор.
Шкорпија (23.10 – 21.11)
РАБОТА: Оваа недела нема да имате премногу работа, ќе имате време за себе, семејството и пријателите.
ЉУБОВ: Во љубовта можете да очекувате генерално солидна ситуација и блискост со партнерот.
ЗДРАВЈЕ: Можен е проблем со несоница и вознемиреност.
Стрелец (22.11 – 21.12)
РАБОТА: Пред вас е добар период за развивање на односи со колегите и соработниците.
ЉУБОВ: На полето за љубов ве очекува некоја интересна средба во тајност, далеку од љубопитните погледи.
ЗДРАВЈЕ: Одлично.
Јарец (22.12 – 20.01)
РАБОТА: Можно е да успеете да го остварите деловниот напредок кој сте го имале во план.
ЉУБОВ: Саканото лице ви предлага малку повеќе да се посветите еден на друг, прифатете со задоволство, тоа дополнително ќе ве поврзе.
ЗДРАВЈЕ: Генерално добро, можен мал проблем со кожата.
Водолија (21.01 – 19.02)
РАБОТА: Ве очекува фаза во која ќе имате среќа при извршување на работите поврзани за странство.
ЉУБОВ: Со саканото лице немате баш најдобра комуникација и склони сте на кавги.
ЗДРАВЈЕ: Можни проблеми со омалаксаност, недостаток на енергија и сон.
Риби (20.02 – 20.03)
РАБОТА: На финансиски план можете да очекувате некој вид на подобрување во оваа фаза.
ЉУБОВ: Кога станува збор за љубовта, склони сте на промени и ве очекуваат бројни познанства и прилики за флерт.
ЗДРАВЈЕ: Можен зголемен притисок, но и зголемена температура.