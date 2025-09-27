Економисти: ЕЦБ треба да обрне посебно внимание на зголемувањето на цените на храната

Брзиот пораст на цените на храната во еврозоната е особено важен во моментов, бидејќи може да доведе до повисоки очекувања за инфлација, според блог пост на Европската централна банка (ЕЦБ), цитиран од „Bloomberg“.

Во своите заклучоци, кои ја поддржуваат претпазливоста во врска со понатамошните намалувања на каматните стапки, економистите Елена Бобеица, Герит Кестер и Кристијане Никел нагласуваат дека јазот помеѓу цените на храната и општите цени е многу поголем отколку во минатото, што е „јасен исклучок и постојан феномен“ и најмногу ги погодува посиромашните домаќинства.

„Обично, централните банки како што е ЕЦБ се фокусираат на општиот развој на цените. Сепак, цените на храната во моментов се од особен интерес“, рекоа економистите во публикација во петокот.

Додека инфлацијата во еврозоната е во согласност со целта на ЕЦБ од 2%, цените на храната пораснаа многу побрзо, достигнувајќи 3,2% во август. Тоа е најбрзото темпо меѓу четирите ценовни категории што ги разгледуваат централните банкари кога одлучуваат каде да ги постават каматните стапки.

Членката на Извршниот одбор, Изабел Шнабел, предупреди дека „инфлацијата на храната повторно се забрзува“ и претставува „ризик за очекувањата за инфлацијата на потрошувачите“. Најновите прогнози на ЕЦБ предвидуваат забавување на околу 2% во четвртиот квартал, проследено со мало зголемување.

Бидејќи храната често се купува секојдневно, потрошувачите брзо забележуваат дури и мали промени во цените, велат авторите на блогот.

„Како резултат на тоа, цените на храната имаат непропорционално влијание врз перцепциите и очекувањата за инфлацијата, кои се клучни за обезбедување стабилност на цените. Неодамна, со оглед на високите цени со кои се соочуваат потрошувачите на касите во супермаркетите, овој ефект се засили“, велат економистите.

Наместо трошоците за енергија, повисоките плати и цените на суровините сега се главните двигатели, и постои причина да се очекува притисок нагоре, предвидуваат Бобеица, Коестер и Никел.

„Влијанието на структурните трендови како што се климатските промени веројатно ќе се засили. Земени заедно, овие фактори ја истакнуваат важноста од внимателно следење на развојот на цените на храната“, додадоа експертите.

Претходно, гувернерот на Словачката национална банка и член на Управниот совет на ЕЦБ, Петер Казимиерж, изјави дека финансиерите ја постигнале својата цел за инфлација и нема потреба да брзаат со понатамошни промени на каматните стапки.

„Со извесна гордост можеме да кажеме дека ја постигнавме нашата цел и сега мора да останеме трпеливи и решителни, подготвени да дејствуваме кога ќе дојде време“, рече тој во Братислава во четвртокот.

„Во вакви времиња, кога работите постојано се менуваат, сигурно не е лошо да се биде во таква позиција. Нашата задача е да собираме и анализираме податоци, а потоа, со флексибилноста и капацитетот што го имаме, да реагираме кога е навистина потребно“, додаде централниот банкар.