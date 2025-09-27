Даноци, визи и добра економија: Богатите во светот се упатуваат кон Европа

Европа го зацврстува својот статус како преферирана дестинација за богатите во светот, бидејќи променливите даночни режими, геополитичките тензии и променливите програми за визи го забрзуваат движењето на богатството, според извештајот на „Knight Frank“ – „European Lifestyle Report“.

Анкета на домаќинства со високи приходи во голем број региони покажува дека политичката стабилност, квалитетот на живот и доброто управување насочуваат повеќе инвеститори, претприемачи и семејства кон европските градови, а Шпанија, Португалија, Ирска и Грција се издвојуваат како најбрзо растечки пазари на континентот.

Урбана ревитализација

По години побарувачка за крајбрежни и алпски имоти предизвикани од пандемијата, големите градови се враќаат во мода. Речиси половина од оние што се преселиле го избрале градскиот живот, а Мадрид, Лисабон и Милано имаат корист од порастот на побарувачката. Изолацијата, живата културна сцена и удобноста се наведени како главни атракции. Крајбрежните области се рангирани на второ место.

„Купувачите не бараат само прекрасни погледи или познати знаменитости, туку ги разгледуваат и климатските реалности, новите регулативи, приоритетите на животниот стил и глобалната мобилност. Престижот е сѐ уште важен, но веќе не е единствената вредност“, рече Марк Харви, раководител на меѓународните станбени пазари во „Knight Frank“.

Даноци, визи и мобилност

Даночните правила играат сè поцентрална улога во одлуките за преселба, при што 59% од испитаниците ги наведуваат како одлучувачки фактор. Тие се во пораст од третото место минатата година. Даноците на доход и имот се на врвот на листата, проследени од капитални добивки и даноци на богатство. Овие фактори се особено ценети од британските граѓани и миленијалците.

Програмите за виза, исто така, ја менуваат мобилноста – половина од испитаниците рекоа дека планираат да аплицираат за европска виза до пет години, при што Златната виза се покажува како најатрактивна. Миленијалците изразија најголем интерес за овие програми.

Начинот на живот, исто така, се менува. Повеќе богати домаќинства изнајмуваат пред да купат дом, прават преселби во средниот век поврзани со образование или начин на живот и се потпираат на работа од далечина. 63% од лицата со ултра висока нето вредност изјавиле дека работат од далечина, со највисоки стапки кај испитаниците во САД, Велика Британија и Белгија.

Дигиталната инфраструктура сега е клучна, при што 71% од испитаниците велат дека пристапот до супербрз интернет би влијаел на нивниот избор на локација.

Макроекономски ветрови

Макроекономската средина во Европа ја зголемува својата привлечност. Инфлацијата нагло се забави, поддржувајќи ги приходите на домаќинствата, а Европската централна банка ги намали каматните стапки осум пати, намалувајќи ги трошоците за сервисирање на долгот во споредба со САД и Велика Британија.

Шпанија, Португалија, Ирска и Грција се водечки во прогнозите за раст на БДП на Стариот континент, додека Иберискиот Полуостров, исто така, ги надминува другите региони во Европа во однос на растот на цените на недвижностите и обемот на трансакциите.

„Богатите отсекогаш имале опции, но никогаш не ги искористиле со таква итност и обем. Гледаме не само демографска промена, туку и фундаментална промена во сликата за глобалното богатство“, вели Кејт Еверет-Ален, раководител на истражувањето за европско домување во „Knight Frank“.