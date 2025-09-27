Профитот на „H&M“ ги надмина очекувањата на аналитичарите

Профитот на модниот гигант „Hennes & Maurit“z во третиот квартал ги надмина очекувањата на аналитичарите, потпомогнат од контролата на трошоците и знаците дека префокусирањето на компанијата на својот основен бренд „H&M“ почнува да се исплатува, објавува „Bloomberg“.

Зголемените трошоци за рекламирање во текот на изминатата година помогнаа купувачите да се вратат во продавниците и онлајн, донекаде компензирајќи го негативното влијание на неизвесната економска средина и растечките трговски бариери. Пониските залихи и потоплото време на почетокот на есента, исто така, ги поддржаа резултатите, давајќи му на шведскиот трговец на мало со мода одмор.

Оперативниот профит во третиот квартал достигна 4,9 милијарди круни (речиси 192 милиони евра), надминувајќи ги очекувањата на аналитичарите од 3,7 милијарди круни. Нето продажбата достигна 57 милијарди круни за периодот од јули до август, што беше речиси во согласност со прогнозите.

Резултатите на компанијата ги надминаа очекувањата втор квартал по ред, што укажува дека стратегијата на главниот извршен директор Даниел Ервер за инвестирање во маркетинг и промоции на цени на крајот би можела да доведе до потрајно закрепнување на продажбата.

Во септември, првиот месец од четвртиот квартал на „H&M“, се очекува продажбата да биде на исто ниво со истиот месец пред една година. Компанијата соопшти дека нејзините есенски колекции биле добро прифатени.

Порано овој месец, „Inditex“ – шпанскиот сопственик на главниот конкурент „Zara“ – веќе даде пооптимистички сигнал за секторот со посилен од очекуваниот почеток на есенската продажба. Шпанскиот гигант одамна го надмина „H&M“ во растот благодарение на својот ефикасен синџир на снабдување и побрзиот моден циклус.