„Spotify“ се бори против вештачката интелигенција

„Spotify Technology“ користи алатки за вештачка интелигенција (ВИ) за креирање содржина, но презема мерки против нелегално претставување на уметници и спамови, објавува „Bloomberg“.

Шведскиот стриминг гигант воведува нови политики и ги зголемува инвестициите за да ги заштити уметниците и слушателите од „ѓубре“ генерирано од вештачка интелигенција што ја преплавува платформата, го деградира квалитетот на слушање и ги пренасочува исплатите на авторски права на уметници кон злонамерни страни.

„Spotify“ вели дека ја зајакна заштитата за уметниците и обезбедува поспецифични лекови за тврдења за неовластено претставување за други или „длабоки лаги“ што користат вештачка интелигенција за да создадат реплика на гласот на уметникот. Компанијата, исто така, воведува нов систем за откривање на спам што проактивно ќе ги означува и ќе престане да препорачува песни што се чини дека манипулираат со системот за плаќање авторски права.

„Spotify“ со години се бори против фалсификувани песни што одземаат милијарди долари од носителите на права. Појавата на генеративни стартапи со вештачка интелигенција како „Suno“ и „Udio“ го усложни проблемот, бидејќи софтверот сега може да ги имитира гласовите на уметниците, да создава нови песни што звучат реалистично и се појавуваат во плејлисти.

Само во изминатите 12 месеци, „Spotify“ отстрани повеќе од 75 милиони „спам траки“ од платформата, соопшти компанијата. Минатата година, Министерството за правда на САД обвини маж од Северна Каролина за измама со создавање стотици илјади песни со вештачка интелигенција и користење автоматизирани ботови за насочување на стриминг кон предметните дела. Човекот заработи 10 милиони долари за своите напори.

„Вештачката интелигенција ја зголеми потребата за брзо дејствување и ги промени некои од тактиките што треба да ги користиме. Но, нашите принципи и приоритети во оваа област навистина не се променети“, рече Чарли Хелман, глобален раководител на музиката на „Spotify“.

Вештачката интелигенција е многу чувствителна тема во музичката индустрија, а прашањето за тоа како индустријата треба да се справи со технологијата доведе до редок момент на разбирање меѓу уметниците и издавачките куќи. Големите издавачки куќи ги тужеа „Suno“ и „Udio“ за повреда на авторски права, но пазарот продолжува да биде преплавен со музика генерирана од вештачка интелигенција.

Ова лето, алгоритмот на „Spotify“ започна да ја промовира музиката на нов бенд познат како „Velvet Sundown“ – мистериозен уметник кој се чини дека е генериран од вештачка интелигенција, но собрал значителни стримови. „Spotify“ беше критикуван за промовирање на бендот и за тоа што не го етикетира како создаден од вештачка интелигенција. Биографијата на бендот на „Spotify“ е ажурирана за да се наведе дека е делумно создаден од вештачка интелигенција.