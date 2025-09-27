„Volvo“ го надгради теренецот со три реда седишта (ФОТО/ВИДЕО)

„Volvo“ го претстави моделот „EX90“ од 2026-та година, што е значајно подобрување, бидејќи кросоверот сега доаѓа со сосема нов електричен систем од 800V.

Дополнително, „Volvo“ изјави дека нивниот софтвер за управување со батериите користи паметен алгоритам кој работи заедно со системот од 800V за да го оптимизира полнењето, што го прави значително побрзо отколку што беше претходно можно.

Благодарение на овие промени, брзиот полнач од 350 kW DC може да додаде до 250 км опсег за само 10 минути. Тоа е значително побрзо во споредба со минатогодишниот модел, кој беше ограничен на 250 kW.

Покрај побрзото полнење, „Volvo“ наговести и поголема моќност за побрзо забрзување, како и подобрена ефикасност. Компанијата спомена и намалување на тежината на батеријата и моторот.

Подобрувањата не запираат кај погонскиот склоп – „EX90“ од 2026-та година доаѓа со нов електрохроматски панорамски подвижен покрив, преземен од „Volvo ES90“.

Купувачите ќе можат да користат и неколку нови функции, вклучувајќи поврзани системи за предупредување за безбедност за лизгави патишта, пречки и потенцијални несреќи напред. Системот за помош при итно запирање може да го повика центарот за итни случаи на „Volvo“ кога автомобилот автоматски ќе застане ако возачот стане неодговорен.

Меѓу најважните карактеристики е подобрениот систем за автоматско управување во итни случаи кој работи и во темница. „Volvo“ исто така спомена и функција за паралелно паркирање за помошта на „Park Pilot“.