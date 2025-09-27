Невролог открива симптоми на едно од најсложените здравствени нарушувања

Мигрената е една од најчестите и најтешки невролошки состојби, а според Светската здравствена организација, таа е една од водечките причини за инвалидитет во светот.

Главоболките, вклучувајќи ги и мигрените, ги погодуваат речиси сите возрасни групи, од детството до староста, а жените се почесто погодени од мажите.

Иако многумина кои страдаат од мигрена се соочуваат со потценување на нивната состојба, бидејќи мигрената честопати погрешно се смета само за „силна главоболка“, таа е сериозно и комплексно нарушување на нервниот систем кое значително влијае на квалитетот на животот.

Што точно е мигрена?

Неврологот д-р Базо Рахим објаснува дека мигрената не е само болка. Тоа е хронична невролошка состојба, често генетски одредена, која се јавува во неколку фази. Пулсирачка главоболка, гадење, чувствителност на светлина и звук се само некои од симптомите, а тие можат да варираат од напад до напад.

Фази на мигрена

1. Фаза на рано предупредување

Симптомите можат да се појават часови или денови пред вистинската болка. Тие може да вклучуваат прозевање, замор, раздразливост, желба за слатки, вкочанет врат или често мокрење. Раното препознавање на овие знаци помага во навремено лекување.

2. Фаза на аура

Една третина од заболените доживуваат таканаречена аура, минливо невролошко нарушување. Ова вклучува блесоци на светлина, цик-цак обрасци во видот, слепи точки, пецкање или кратки тешкотии при зборување. Аурата обично трае до еден час.

3. Фаза на главоболка

Ова е најпознатата фаза. Болката е пулсирачка, обично на едната страна од главата, и се влошува со движење. Често е придружена со гадење, повраќање и чувствителност на светлина, звук или мириси. Нападот може да трае од неколку часа до неколку дена.

4. Фаза на закрепнување

Дури и откако ќе престане болката, телото се опоравува. Луѓето често се чувствуваат исцрпено, имаат слаба концентрација, промени во расположението или таканаречена „магла во мозокот“. Овој „мамурлак од мигрена“ може да трае еден или два дена.

Разбирањето на различните фази на мигрена покажува зошто оваа состојба има толку длабоко влијание врз семејството, работата и општествениот живот. Мигрените не се само болка, туку цела низа симптоми кои се појавуваат и исчезнуваат во циклуси.

Експертите нагласуваат дека е достапна ефикасна помош. Специјалистички преглед и персонализиран план за лекување можат да ја намалат фреквенцијата и сериозноста на нападите, како и потребата од континуирани лекови против болки. Доколку мигрените значително влијаат на вашиот живот, важно е да побарате медицински совет.