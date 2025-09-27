Трамп повика Мајкрософт да ја отпушти директорката: „Таа ја загрозува националната безбедност“

Претседателот Доналд Трамп во петокот повика на отпуштање на Лиза Монако, претседателката на одделот за глобални работи на Мајкрософт.

Во објава на Truth Social, Трамп ја нарече Монако „закана за националната безбедност на САД“ поради владините договори на Мајкрософт и тврдеше дека неодамна и биле одземени безбедносните дозволи.

„Според мое мислење, Мајкрософт треба веднаш да го раскине работниот однос со Лиза Монако“, напиша претседателот во објавата. „Ви благодарам за вашето внимание!

Монако претходно беше заменик-јавен обвинител во администрацијата на Бајден и советник за национална безбедност во администрацијата на претседателот Обама. Според нејзиниот профил на LinkedIn, таа е на позицијата раководител на глобални работи во Мајкрософт од јули оваа година.

Во четврток, Мајкрософт ги информираше своите вработени преку е-пошта дека суспендирал одредени услуги во облак и вештачка интелигенција за одделот на израелското Министерство за одбрана, по протестите на вработените и внатрешната истрага за извештаите дека Израел развил систем за следење на палестинските телефонски повици.

Во јавно објавен блог пост во четврток, Мајкрософт ги повтори своите принципи, наведувајќи дека не обезбедува технологија што „олесни масовно набљудување на цивили“ и дека ќе „ги почитува и заштитува правата на приватност на своите корисници“.

Според соопштението на официјалната веб-страница на Администрацијата за општи услуги на САД, на почетокот на септември Мајкрософт се согласи да понуди заштеда од околу 3,1 милијарди долари во текот на една година за cloud услуги што ги користат владините агенции на САД.

Пред неколку недели, Трамп организираше вечера во Белата куќа за технолошки директори, вклучувајќи го и сегашниот извршен директор на Мајкрософт, Сатја Надела, и коосновачот на компанијата Бил Гејтс. Надела му се заблагодари на Трамп и го пофали неговото лидерство.

„Мислам дека сè што правите во однос на поставување платформа каде што остатокот од светот не само што може да ја користи нашата технологија, туку и да ѝ верува повеќе од која било друга алтернатива – можеби најважното прашање – и вие и вашите политики навистина многу помагате во тоа“, рече Надела. „Затоа ви благодарам многу“.

Мајкрософт одби да коментира кога беше контактиран од Business Insider.