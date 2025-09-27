Викенд хороскоп 27-28.09.2025

Овен (21.03 – 20.04)

Работата ќе ви претставува терет, но и покрај тоа сепак ќе морате да работите. Сето тоа доведува до конфликти со колегите. Финансиската ситуација не е најдобра, но со обзир на тоа што друштвениот живот сте го запоставиле и тоа што го имате ќе ви биде сосема доволно.

Бик (21.04 – 21.05)

Не претерувајте со се, а највеќе со храната и емоциите. Воздржете се од прејадување и не се внесувајте премногу во емотивните проблеми на тие околу вас. Некои разговори нема да ви се допаднат, не ги анализирајте, продолжете по својот пат.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Работата е стабилна, но можни се и некои помали грешки , кога е бракот во парашање може да има проблеми, бидејќи не сте во најдобри односи со партнерот. Малата плата ве демотивира максимално, и се повеќе се трудите што помалку да работите, тоа ќе се подобри во иднина, наскоро ви претстои подобрување на финансиската ситуација.

Рак (22.06 – 22.07)

Ќе бидете зафатени со купување и нарачување. Постои можност за голем трошок од ваша страна. Некоја личност од женски пол ќе игра важна улога во врска со вашата финансиска положба. Интелектуалната активност ќе ви биде зголемена, но под силно влијание на чуствата. Не ја трошете попусто енергијата на долги разговори со банални теми.

Лав (23.07 – 22.08)

Ви се отвараат хоризонти кои досега ви делувале како невозможни. Ако сте поврзани со странство, студии, уметност, мода, работа со луѓе, ќе ви се отвори вратата за се што ќе работите. Сите креативни работи ќе се движат по нагорна линија. Некои од вас ќе обноват една пријатна друштвена врска и познанство.

Девица (23.08 – 22.09)

За квалитетен љубовен живот пресудни ќе бидат моментите поминати во нежност. Романтиката со партнерот уште повеќе ќе ве зближи. Домашните обврски ќе бидат на ваш грб. Плаќањето на сметките, грижата за децата и домашните задачи ќе ви бидат како тежина на главата.

Вага (23.09 – 22.10)

Работата ќе ви претставува терет, но и покрај тоа сепак ќе морате да работите овој викенд. Сето тоа доведува до конфликти со колегите. Финансиската ситуација не е најдобра, но со обзир на тоа што друштвениот живот сте го запоставиле и тоа што го имате ќе ви биде сосема доволно.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Викендов е можно да преживеете некои разочарување. Наместо да се нервирате, обидете се да ја поврзете последицата со причината за оваа ситуација. Доколку реално размислите, самите сте виновни за некои случувања кои ви создаваат проблеми.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Имате потреба од духовна забава и од вас зависи дали ќе ја организрате. Посета на кино, театар, концерт… ќе ве наполни со позитивна енергија и ќе го растовари вашиот стрес. Размислете за ова прашање.

Јарец (22.12 – 20.01)

Викендов не е пожелно да креирате нови деловни врски или да закажувате средби со ваши партнери, кои ги познавате краток период. Можат да го проценат вашето однесување премногу нападно и несоодветно за вашата соработка во моментот.

Водолија (21.01 – 19.02)

Опремете се со оптимизам. Ќе изникне погоден случај за да решите некои конфликти од секојденвието и ќе имате потреба од тој оптимизам. Проверете ја вашта електронска пошта, најверојатно ќе добиете важна порака.

Риби (20.02 – 20.03)

Не се чудете ако се почувствувате сами и неразбрани. Вие сте премногу активни и премногу гледате на далеку, а тоа ви создава дисхармонија околу начинот на кој луѓето функционираат околу вас. Намалете со темпото, нема да зажалите.