Индија е подготвена да престане да купува руска нафта ако добие иранска и венецуелска

Индија им соопшти на Соединетите Американски Држави дека е подготвена да престане да купува руска нафта, но ако има можност да купува нафта од други земји под санкции – Иран и Венецуела, пишува „Bloomberg“, повикувајќи се на свои извори.

Според нив, претставници на Њу Делхи ги посетиле Соединетите Американски Држави во текот на неделата и посочиле дека ограничувањето на пристапот до руска, иранска и венецуелска нафта за индиските рафинерии во исто време би довело до зголемување на цената на нафтата на светските пазари.

Во 2019-та година, Индија престана да купува нафта од Иран, а најголемата приватна рафинерија во земјата – „Reliance Industries“, се откажа од купување нафта од Венецуела поради американските санкции против двете земји.

Кон крајот на август, Соединетите Американски Држави воведоа казнени давачки за Индија во износ од 50% откако земјата одби да престане да купува руски енергетски ресурси. Трговијата со нафта и природен гас обезбедува нешто повеќе од една третина од приходите во рускиот буџет. Индиските рафинерии станаа едни од најголемите купувачи на руска нафта од почетокот на војната во Украина, откако Москва понуди големи попусти во потрага по алтернативни пазари.

Според тоа, очекувањата се дека Индија ќе забележи рекорден извоз на бензин во 2025-та година. Меѓу главните купувачи се земјите од ЕУ, но протокот наскоро ќе пресуши, бидејќи во 18-от пакет санкции, земјите од заедницата забрануваат увоз на горива од преработена руска нафта.

И покрај царините на Вашингтон, Индија продолжува да купува нафта од Русија и бара алтернативи од други земји во ОПЕК+, забележува „Bloomberg“. Причината е што ова би ги зголемило трошоците.

Индија во моментов е најголемиот купувач на руска нафта испорачана преку морски терминали.

Кина, од своја страна, е најголемиот купувач на руска нафта испорачана со танкери и преку нафтоводи. САД објаснуваат дека не наметнуваат царини на Пекинг бидејќи земјата всушност не ги зголемила значително своите купувања од почетокот на војната во Украина.