Среброто надмина 45 долари за унца за прв пат од 2011-та

Среброто надмина 45 долари за унца за прв пат по 14 години, додека златото се приближува до нов рекорден максимум, поткрепен од расположението за избегнување ризик на берзите и континуираните загрижености за патот на американската економија, објави „Bloomberg“.

Среброто на спот скокна за 2,6% во четвртокот, продолжувајќи го силниот раст што доведе до зголемување на цените за 55% за оваа година. Го надмина растот на златото од 43%, кој достигна повеќе од 30 рекорди оваа година, поради голем број агресивни двигатели, вклучувајќи го послабиот долар, купувањето од централните банки и растечките геополитички ризици.

Скапоцените метали нагло растат бидејќи американските берзи се под притисок. Зголемувањето на побарувачката за фондови за злато со кои се тргува на берза (ETF) овој месец е знак за растечки интерес за средства кои се безбедни засолништа. Глобалните приливи во златни ETF се искачија на рекордни 10,5 милијарди долари од почетокот на септември и досега надминаа 50 милијарди долари оваа година, според „Citigroup“.

Среброто се искачи над 45 долари за унца за прв пат од 2011-та година. Графикон: „Bloomberg“

„’ETF’ ги надминаа сите други сектори кои бараат злато оваа година и се најголемиот единствен придонесувач за силниот пораст на цените на златото според нас. Приливите во златни ‘ETF’ во септември беа поттикнати првенствено од земји надвор од Кина, што одразува слабеење на американскиот пазар на трудот, загриженост за растот поврзан со тарифите, циклусот на намалување на каматните стапки од страна на ФЕД и претстојната промена на раководството во централната банка на САД“, додадоа тие.

Значителниот пораст на цените на златото е поддржан од силната побарувачка за „ETF“. Графикон: „Bloomberg“

Во меѓувреме, цените на платината се зголемија за повеќе од 3%, надминувајќи ја границата од 1.500 долари за прв пат од јули 2014-та година. Белиот метал, вреден и како инвестициска актива и како суровина за индустриски производи како што се каталитички конвертори, порасна за повеќе од 65% оваа година, бидејќи дефицитот на понудата што трае веќе неколку години го достигна својот врв.

„Забавувањето на инфлацијата ќе му даде причина на ФЕД да ги намали каматните стапки, што ќе го поддржи златото, при што пазарите очекуваат две намалувања оваа година“, рече Каинат Чаинвала, аналитичар во „Kotak Securities“.