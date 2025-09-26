ПочетнаАВТОБИЗ„Stellantis“ повторно го суспендира производството: „Tonale“ и „Panda“ се меѓу засегнатите модели
„Stellantis“ повторно привремено го суспендира производството на неколку модели поради слаба продажба. „Alfa Romeo Tonale“ е најтешко погоден, побарувачката во Европа е намалена за 42 проценти од почетокот на годината до август, додека продажбата во САД е намалена за 28 проценти.

Неговиот близнак, „Dodge Hornet“, доживува уште поголем пад од 52 проценти.

Како резултат на тоа, фабриката во Помиљано во Италија, каде што се произведуваат „Tonale“, „Hornet“ и „Fiat Panda“, ќе ги прекине операциите од 29 септември до 10 октомври.

Старата „Panda“ ќе биде паузирана до 6-ти октомври, а овој модел сè уште се продава паралелно со новата „Grande Panda“, и покрај падот од 5 проценти.

Производството на моделите „Opel Mokka“ и „DS3“ во француската фабрика во Поази исто така ќе биде суспендирано од 13-ти до 31-ви октомври, бидејќи „Stellantis“ го прилагодува темпото на работа на слабата побарувачка во Европа. Иако вкупната продажба на групацијата во ЕУ се намали за 8,1 процент оваа година, „Alfa Romeo“ успева да надомести дел од загубите со успехот на новиот модел „Junior“, кој веќе привлече повеќе од 45.000 нарачки во 38 земји.

