Ознаката „Made in Germany“ ужива најголема доверба кај потрошувачите ширум светот

Според една студија, производите со ознака за потекло „Made in Germany“ уживаат највисок меѓународен углед.

Потрошувачите ширум светот ја сметаат оваа етикета за најсигурна, дури и пред соодветната швајцарска етикета, според анкета на Институтот за истражување на пазарот во Нирнберг.

Според таа анкета, 66 проценти од испитаниците имаат доверба во производите „Made in Germany“, а Швајцарија и Јапонија се на второ и трето место, пишува DPA.

Германската ознака за потекло најчесто има позитивен ефект врз одлуката за купување. Во анкетата, 65 проценти од испитаниците го изјавиле ова, по што следат Швајцарија, 62 проценти, и Јапонија, 59 проценти.

За анализата, во март беа анкетирани 20.000 луѓе од 10 земји – Франција, Полска, Германија, Италија и Велика Британија, како и од САД, Јапонија, Мексико, Јужна Африка и Индија.

Ознаката за потекло „Made in Germany“ е воведена кон крајот на 19 век во Велика Британија за да се заштити домашната економија од увоз од Германија, наводно со слаб квалитет.

Денес, тие зборови се знак за квалитет, што е потврдено од анкетата. „Made in Germany“ најчесто се поврзува со квалитет, според истражувачите од Нирнберг.

Спротивното важи за Кина. „Made in China“ има лоши резултати, без разлика дали станува збор за доверба или за одлука за купување. Сепак, оваа ознака е најзабележителна. По неа следува „Made in USA“, додека Германија е на четврто место во однос на препознавањето.

Потрошувачите најчесто го поврзуваат „Made in Germany“ со автомобили и апарати за домаќинство.

Други етикети, како што е „Made in France“, се поврзуваат со поширок спектар на производи, на пример козметика, облека, храна и вино.

Од друга страна, ознаката „Made in USA“ најдобро се поврзува со вештачката интелигенција.