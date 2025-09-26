Нов украински адут: Балони со експлозив ја надлетаа Русија?

За време на ноќниот напад со беспилотни летала на руска територија во ноќта помеѓу 22 и 23 септември, украинските сили можеби користеле невидена тактика – балони на голема надморска височина, потенцијално вооружени со експлозиви. Иако руските претставници објавија дека собориле десетици дронови, руското Министерство за одбрана не ги спомена балоните, пишува Евромајдан Прес.

Информациите за балоните над Русија главно доаѓаа од руските канали на Телеграм, кои предупредуваа за „балони што содржат експлозивни предмети од неодредена природа“. Руското издание РБК, повикувајќи се на неименувани извори од руското Министерство за одбрана, тврди дека голем број балони биле забележани за време на нападот, тактика што Украина никогаш порано не ја користела.

Еден руски канал дури објави дека балонот „летал на надморска височина од 10 километри“, нормалната висина на крстарење за комерцијални авиони. Летовите од московскиот аеродром Шереметјево наводно биле пренасочени поради нападот, а над Москва биле забележани и беспилотни летала што одговараат на профилот на воздушните беспилотни летала UJ-22 што ги користат украинските сили.

Дали украинската војска користи балони како оружје?

Иако Украина официјално не коментираше за технологијата што се користи во нападот, познато е дека нејзините вооружени сили имаат пристап до балони што можат да послужат како детектори, како и платформи за лансирање дронови-пресретнувачи за соборување на руски авиони. Фотографиите од социјалните медиуми во март оваа година покажуваат балон од украинската компанија Аеро Бавовна како носи дрон со фиксни крила под него.

На својата веб-страница, Аеро Бавовна ги опишува своите балони како „прифатливи и разновидни платформи за воздушна комуникација и надзор“ што можат да обезбедат „сигурна контрола и безбедност во сите услови за мобилни и стационарни апликации“.

Компанијата вели дека балоните можат да носат „товар, вклучувајќи FPV повторувачи, комуникатори, камери и електронски контрамерки“, иако лансирните рампи за помали дронови не се конкретно споменати.

Во неодамнешно интервју за Euromaidan Press, Бригам МекКоун, соработник во Институтот Хадсон, забележа дека балоните би можеле да бидат корисни за надзор и откривање поради нивното речиси неограничено време на работа. Дополнително, висините од неколку километри што балоните можат да ги достигнат ги ставаат надвор од дофатот на многу системи за воздушна одбрана со пократок дострел.