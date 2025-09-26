Лавров: НАТО и ЕУ водат војна против Русија

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров повторно го обвини Западот за војната во Украина.

На маргините на Генералното собрание на ОН во Њујорк, Лавров ги обвини НАТО и Европската Унија дека прогласуваат „вистинска војна“ против Москва поради Украина.

Непочитувањето на Повелбата на ОН води кон зголемена нестабилност низ целиот свет и ги множи регионалните конфликти, рече тој.

„Животен пример за ова е кризата во Украина предизвикана од колективниот Запад, со чии раце НАТО и Европската Унија сакаат да прогласат и веќе прогласија вистинска војна против мојата земја, и кои се директно вклучени во тоа“, рече тој.

Повеќе од три и пол години, Русија води голема војна против Украина, кршејќи го меѓународното право.

Земјите од ЕУ и НАТО го поддржуваат Киев со воени материјали и финансиска помош.

Сепак, Германија и други земји постојано нагласуваат дека нема да стојат на страна во војната поради ова.

Неколку инциденти дополнително ги затегнаа односите меѓу Русија и Западот во последните недели.

Руски беспилотни летала беа соборени откако влегоа во полскиот воздушен простор кон средината на септември, додека Естонија пријави нарушувања на нејзиниот воздушен простор од страна на руски воени авиони.