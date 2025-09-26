Трамп воведе нова рунда царини за широк спектар на увезена стока

Претседателот на САД, Доналд Трамп, претстави нова рунда казнени царини за широк спектар на увезена стока, вклучувајќи царина од 100% за лекови со заштитен знак и царина од 25% за тешки камиони, кои треба да стапат на сила следната недела.

Царините беа карактеристика на вториот мандат на Трамп, со широки царини за трговските партнери кои се движат од 10% до 50% и други целни давачки за широк спектар на производи, фрлајќи сенка врз глобалните економски перспективи и парализирајќи го донесувањето деловни одлуки.

Најавите, објавени на Truth Social, не наведуваат детали дали новите царини ќе се применуваат покрај националните царини или дали економиите со трговски договори, како што се Европската Унија и Јапонија, ќе бидат ослободени. Токио соопшти дека сè уште го анализира потенцијалното влијание на новите мерки.

Трамп, исто така, рече дека ќе започне со воведување царина од 50% на кујнските елементи и бањските елементи, и царина од 30% на тапациран мебел, а сите нови царини ќе стапат на сила на 1 октомври.

„Причината за ова е масовната „ПОПЛАВА“ на овие производи во Соединетите Држави од други земји“, напиша Трамп на Truth Social за царините на производите за домаќинството.

Акциите на фармацевтските компании низ Азија паднаа додека инвеститорите реагираа на веста, при што австралискиот CSL (CSL.AX) падна на шестгодишно најниско ниво, јапонскиот Sumitomo Pharma (4506.T) падна за повеќе од 5%, а хонгконшкиот Hang Seng Biotech Index (.HSBIO) падна за околу 2,5%.