ПочетнаЕКОНОМИЈАТрамп воведе нова рунда царини за широк спектар на увезена стока
ЕКОНОМИЈАСВЕТ

Трамп воведе нова рунда царини за широк спектар на увезена стока

149
трамп царини

Претседателот на САД, Доналд Трамп, претстави нова рунда казнени царини за широк спектар на увезена стока, вклучувајќи царина од 100% за лекови со заштитен знак и царина од 25% за тешки камиони, кои треба да стапат на сила следната недела.

     Добивајте вести на Viber     

Царините беа карактеристика на вториот мандат на Трамп, со широки царини за трговските партнери кои се движат од 10% до 50% и други целни давачки за широк спектар на производи, фрлајќи сенка врз глобалните економски перспективи и парализирајќи го донесувањето деловни одлуки.

Најавите, објавени на Truth Social, не наведуваат детали дали новите царини ќе се применуваат покрај националните царини или дали економиите со трговски договори, како што се Европската Унија и Јапонија, ќе бидат ослободени. Токио соопшти дека сè уште го анализира потенцијалното влијание на новите мерки.

Трамп, исто така, рече дека ќе започне со воведување царина од 50% на кујнските елементи и бањските елементи, и царина од 30% на тапациран мебел, а сите нови царини ќе стапат на сила на 1 октомври.

„Причината за ова е масовната „ПОПЛАВА“ на овие производи во Соединетите Држави од други земји“, напиша Трамп на Truth Social за царините на производите за домаќинството.

Акциите на фармацевтските компании низ Азија паднаа додека инвеститорите реагираа на веста, при што австралискиот CSL (CSL.AX) падна на шестгодишно најниско ниво, јапонскиот Sumitomo Pharma (4506.T) падна за повеќе од 5%, а хонгконшкиот Hang Seng Biotech Index (.HSBIO) падна за околу 2,5%.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025