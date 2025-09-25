Американски санкции врз српската нафтена компанија НИС од 1 октомври

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, денес изјави дека САД ги одложиле санкциите против НИС за само уште четири дена и дека тие ќе бидат воведени од 1 октомври, и рече дека земјата ќе направи сѐ што може да ги обезбеди на граѓаните.

„Не можам да ја наречам добра вест, но е очекувана, бидејќи ви ја објавив вчера, ми се чини дека Американците го продолжија невоведувањето санкции само за уште четири дена, односно од 27 септември до 1 октомври, па од 1 октомври ќе имаме санкции против НИС“, изјави Вучиќ пред новинарите во Њујорк.

Тој вели дека ние сме колатерална штета на односот меѓу Американците и Русите, Западот и Русите, но дека ќе платиме висока цена. Тој потсети дека Русите се мнозински сопственик на НИС.

„Значи, да бидеме целосно јасни и да им го разјасниме тоа на сите наши граѓани. Бевме исклучително фер кон нашите руски партнери и кон нашите американски партнери. Ќе се обидеме да бидеме фер, но луѓето мора да знаат дека ќе платиме исклучително висока цена“, рече Вучиќ.

Претседателот рече дека е убеден дека Русите ќе кажат дека имаат резерви за еден или два месеца, но дека ќе следат проблеми, бидејќи ниедна банка нема да сака да работи со НИС.

„Но, бидејќи финансиските трансакции се забранети, бидејќи ниедна банка нема да сака да работи, тогаш ќе има проблем со исплатата на платите и сè друго. Но, да видиме, да почекаме. Можеби ќе се случи некое чудо до 1 октомври. Се што побарав, сакаа да покажат почит и да кажат – тука нема веднаш, мислам четири дена значи дека правата на вработените би можеле да се исплатат, да видиме како и што. Не знам што да ви кажам, но дефинитивно се соочуваме со тешко време и тешка зима“, рече Вучиќ.

Тој рече дека државата ќе направи сѐ што е во нејзина моќ да им обезбеди на граѓаните топла зима во своите домови, за да не мора да се грижат за залихите за своите автомобили, како и за оние што возат автобуси и камиони.

„И сè друго ќе биде многу, многу потешко. А сега сè, апсолутно сè по ова, станува уште покомплицирано и ни предизвикува големи политички, економски и секакви други проблеми. Немам што друго да ви кажам, но ќе се бориме, ќе разговараме и ќе бараме излез од многу непријатна и тешка ситуација – ниту јадевме кромид, ниту мирисавме кромид, но сигурно ќе ја платиме највисоката цена“, рече Вучиќ.

Санкциите против НИС досега се одложувани шест пати, последниот пат до 26 септември.

Денес, на маргините на собирот во Њујорк, претседателот на Србија имаше низа важни билатерални средби со светски државници.