Кога ќе видите колку се платени Јутјуберите во последните 4 години, нема да сакате да работите

YouTube исплати неверојатни 100 милијарди долари на креатори, уметници и медиумски компании во последните четири години. Оваа вест беше објавена на настанот Made on YouTube во Њујорк, каде што платформата претстави и голем број нови алатки базирани на вештачка интелигенција кои треба да го олеснат креирањето содржина, пишува Unilad.

Гледањето телевизија како двигател на заработката

Според видео гигантот, голем двигател на растот на исплатите беше гледањето содржина на телевизори. Со сè повеќе луѓе кои го користат YouTube на своите телевизиски екрани, бројот на канали кои заработуваат над 100.000 долари годишно само од гледање телевизија се зголеми за дури 45 проценти во однос на претходната година.

Јохана Вулих, главен директор за производи на YouTube, ги пофали креаторите за преобликување на културата каква што ја знаеме. „Креаторите ја обликуваат културата и забавата на начини за кои никогаш не сме мислеле дека се можни“, рече таа.

Нови алатки управувани од вештачка интелигенција

Освен финансиите, YouTube го искористи настанот за да претстави нови функции на вештачката интелигенција кои би можеле да го променат начинот на кој се креира содржината.

За Shorts – вертикалниот видео формат на YouTube во стилот на TikTok – креаторите сега ќе можат да користат вештачка интелигенција за да претворат сурови клипови во професионални монтажи, комплетни со музика, транзиции и гласовни записи. Постои дури и функција што може да трансформира дијалог од видео во песна, која потоа може да се вметне директно во Short.

Интеграција Veo 3 и контроверзиите

Покрај тоа, најновиот генератор на видео со вештачка интелигенција на Google, Veo 3, се интегрира во Shorts. Технологијата користи дел од огромната видео библиотека на YouTube за самостојно учење, што веќе предизвика некои контроверзии. Порано оваа година, според CNBC, многу креатори рекоа дека не биле свесни дека нивната содржина се користи за оваа намена.

Бројките се зачудувачки – само минатата година, извршниот директор на YouTube, Нил Мохан, откри дека платформата им исплатила 70 милијарди долари на креаторите помеѓу 2021 и 2024 година, а таа бројка се зголемила за дополнителни 30 милијарди долари до денес. Сè на сè, се чини дека сега можеби е најдобро време да се влезе во светот на влогингот.