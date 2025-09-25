Трамп го менува тонот за Украина: Тие сè уште можат да ги победат

Доналд Трамп изјави дека Русија речиси и да нема територијални добивки во последните упади во Украина, и покрај тоа што потроши огромни суми пари и големи жртви.

„Со сите тие тешки бомбардирања во последните две недели, тие речиси ништо не добија“, им рече Трамп на новинарите во Белата куќа за време на состанокот со турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган.

„Нема никого да го наречам хартиен тигар, но Русија потроши милиони и милиони долари на бомби, ракети, муниција и – животи, нивните животи – и тие речиси ништо не добија“, додаде тој.

Изјавите на Трамп ја нагласуваат неговата промена во реториката за војната во Украина. Неговите обиди да посредува меѓу Киев и Москва досега не успеаја, при што Кремљ ги отфрла повиците за прекин на огнот и продолжува со воздушните напади врз украинските градови.

Американскиот претседател, исто така, рече дека е „срамно“ што Русија продолжува да убива толку многу луѓе, додавајќи: „Путин треба да престане“.

Русија моментално држи околу 20 проценти од територијата на Украина: Крим, делови од Донбас освоени во 2014 година и области освоени по почетокот на инвазијата во 2022 година. Оттогаш, руските сили напредуваат бавно. Според податоците од мониторингот на DeepState од август, заклучно со ноември 2022 година, тие окупирале 5.842 квадратни километри, што е помалку од 1 процент од територијата на Украина.

Во пролетта и летото 2025 година, Москва започна нови офанзиви во источна и североисточна Украина, фокусирајќи се на упоришта како Покровск во регионот Донецк.

Оценката на Трамп ги повторува неговите претходни изјави во Њујорк, по средбата со Володимир Зеленски на Генералното собрание на ОН на 23 септември. Потоа рече дека Украина „е во позиција да се бори и да победи, да ја врати целата земја во нејзината оригинална форма“, со поддршка на Европа.

Во исто време, тој ја нарече Русија „тигар од хартија“, иако подоцна ја повлече таа формулација пред Ердоган.

Трамп, исто така, ги истакна економските проблеми на Русија, а според „Волстрит џурнал“, тој ја должи својата промена на ставот на брифинзите на американските претставници за ситуацијата на бојното поле и перспективите за украинската контраофанзива.

Зборувајќи заедно со Ердоган, Трамп рече дека би сакал Турција да престане да купува руска нафта и го повтори своето барање Европа да престане да увезува руска енергија. Тој додаде дека Ердоган би можел да има „големо влијание“ врз војната бидејќи е почитуван и од Москва и од Киев.

Додека Киев и некои европски лидери ја поздравија промената во реториката на Трамп, други ја сметаа за сигнал дека Белата куќа сака да го намали своето учество и да префрли поголема одговорност за војната на Европа. Промената доаѓа во услови на зголемени тензии меѓу НАТО и Русија, откако сојузниците ја обвинија Москва за постојано напаѓање на нивниот воздушен простор со руски беспилотни летала и авиони. Трамп одговори велејќи дека земјите од НАТО треба да ги соборуваат руските авиони што ги кршат нивните граници – потег што беше поздравен од многу од источните членки на алијансата.