Го оставате полначот вклучен во струја? Еве што може да се случи

Го знаете тој полнач покрај вашиот кревет кој е секогаш вклучен во струја? Можеби ќе сакате да размислите пред да му дадете „пауза“.

„Вампирската потрошувачка“ е вистинска – ако го оставите полначот вклучен во струја, тој постојано ќе троши мала количина енергија. Дел од таа енергија се користи за напојување на контролните и заштитните кола, додека остатокот се губи како топлина.

Кога гледате само еден мал полнач, вампирската моќ (исто така позната како „моќ во мирување“) е занемарлива, но ако ги соберете сите полначи во вашиот дом, со текот на времето, изгубената енергија може да стане значајна.

Оваа моќ не е ограничена само на полначите, други уреди, како телевизорите, исто така користат малку енергија додека се во мирување. Во зависност од тоа колку работи оставате вклучени, ова може да се собере до неколку киловат-часови во текот на една година.

За среќа, модерните полначи се дизајнирани да ја намалат оваа потрошувачка. Тие имаат паметни компоненти за управување со енергија што ги одржуваат во режим на „спиење“ сè додека надворешен уред не почне да троши енергија.

Постојат и други ризици

Полначите се трошат со текот на времето додека струјата тече низ нив, особено кога напонот во мрежата привремено се искачува над дозволената вредност. Електричната мрежа е хаотична средина и од време на време се случуваат повремени скокови на напонот.

Оставувањето на полначите вклучени цело време значи дека тие се постојано изложени на овие настани, што го скратува нивниот животен век. Кај современите полначи, ова не е преголем проблем бидејќи имаат подобрен дизајн и заштита, но кај евтините, слабо тестирани, ова може да биде сериозен ризик. Имено, тие често немаат доволна заштита и можат да претставуваат опасност од пожар.

Иако современите полначи се генерално многу безбедни и трошат минимална енергија во режим на „мирување“, сепак треба да ги исклучите од ѕидот од време на време. Ако забележите дека полначот се загрева од вообичаеното, прави звуци или е физички оштетен, време е да го замените.