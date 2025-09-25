„Nvidia“ има проблем, има премногу пари

„Nvidia“ има проблем за кој повеќето од нејзините конкуренти би „убиле“: гигантот за чипови за вештачка интелигенција (ВИ) има премногу пари, објавува „Wall Street Journal“.

„Nvidia“ повторно е во насловите во последните неколку дена – не поради сите чипови што ги продава, туку поради големите чекови што може да ги напише. Кон крајот на минатата недела, компанијата соопшти дека инвестира 5 милијарди долари во производителот на чипови „Intel“, кој се бори со тешкотии. Потоа, во понеделник, се појави веста дека планира да инвестира до 100 милијарди долари во „OpenAI“ на неопределен период, веројатно опфаќајќи барем неколку години.

Последната сума е особено импресивна со оглед на тоа што само пред три години, „Nvidia“ генерираше нешто повеќе од 6 милијарди долари годишен слободен паричен тек. Но, лудилото со ВИ и војната за трошење што ја предизвика ја направија „Nvidia“ не само највредната компанија во светот, туку и една од најбогатите во индустријата.

Во текот на изминатите четири квартали, „Nvidia“ генерираше 72 милијарди долари слободен паричен тек и е на добар пат да ја заврши тековната фискална година малку под 100 милијарди долари, според проценките на „FactSet“. Тоа е повеќе од прогнозата за слободен паричен тек за оваа година од сите технолошки компании со мега капитализација освен „Apple“.

Ставањето на сите тие пари во функција не е лесна задача. Во текот на изминатите четири квартали, „Nvidia“ откупи сопствени акции во вредност од речиси 50 милијарди долари, а неодамна додаде уште 60 милијарди долари во својот план за откуп. Исто така, ги дуплираше своите трошоци за истражување и развој во текот на изминатите две години, иако тоа тешко дека е во чекор со експлозивниот раст на приходите на компанијата. Трошоците за истражување и развој (R&D) на „Nvidia“ беа нешто над 9% од приходите во изминатите четири квартали. „R&D“ во просек изнесуваше 22% од годишните приходи во текот на изминатите пет фискални години.

Исто така, користењето на сите тие пари за голема аквизиција е малку веројатно. Нејзината купување на компанијата за мрежна технологија „Mellanox“ во 2020-та година од 6,9 милијарди долари се соочи со отпор од регулаторите во Пекинг. И тоа беше долго пред еуфоријата околу вештачката интелигенција да ги направи чиповите на „Nvidia“ клучен играч во технолошката трка меѓу САД и Кина.

Секој договор за мегачип веројатно ќе бара одобрение од Кина, што е далеку од гарантирано во сегашната средина. Извршниот директор на „Nvidia“, Јенсен Хуанг, исто така, се залага за похоризонтална организација со многу директни извештаи, што ги прави помалите зделки попожелни од големите аквизиции. „Mellanox“ е единствената аквизиција на „Nvidia“ вредна повеќе од 1 милијарда долари, според податоците на „FactSet“.

Сепак, идејата за инвестирање на 100 милијарди долари не е мал подвиг. Огромната сума наменета за „OpenAI“ ќе помогне во изградбата на 10 гигавати компјутерски капацитет за развивачот на „ChatGPT“. Популарниот четбот го започна лудилото за вештачка интелигенција и оттогаш собра корисничка база од повеќе од 700 милиони, но „OpenAI“ сè уште губи пари додека се бори агресивно да се прошири глобално, што вклучува купување на многу чипови на „Nvidia“.

Тоа го прави договорот да изгледа кружен по природа, иако Стејси Расгун од Бернштајн неодамна напиша дека зголемувањето на приходите веројатно ќе биде поголемо од почетната инвестиција, со оглед на тоа што „центар за податоци од 1 гигават веројатно би вклучувал производи на ‘Nvidia’ во вредност од десетици милијарди долари“.

Што се однесува до 5-те милијарди долари на „Intel“, „Nvidia“ добива предност да ја задоволи администрацијата на Трамп, а истовремено да помогне во зајакнувањето на локалниот производител на чипови, што на крајот би можело да и помогне на компанијата да се диверзифицира од зависноста од „TSMC“. Новите производи што компаниите планираат да ги произведуваат заедно, исто така, би можеле да се покажат како успешни, бидејќи многу корпоративни клиенти кои сакаат да додадат можности за вештачка интелигенција сè уште користат сервери базирани на „Intel“.

Алијансата помеѓу „Intel“ и „Nvidia“ би изгледала чудно дури и пред неколку години, со оглед на долгогодишното соперништво помеѓу двата производители на чипови од Силиконската долина. Но, овие денови, „Nvidia“ лесно може да си дозволи да биде дарежлива.