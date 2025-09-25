Зошто најбогатата земја со нафта во светот е во темнина половина година

Ако сакате да замислите каде водат внатрешните контрадикции на економијата на фосилни горива во услови на револуцијата на чиста енергија и глобалното затоплување што го обликуваат 21 век, не барајте подалеку од Кувајт, пишува уредникот на „Bloomberg“, Дејвид Фиклинг.

Како прва земја што доживеа вистински бум во арапската нафтена треска од 1960-тите, нејзините жители имаат повеќе резерви на сурова нафта од која било друга земја во светот. Нејзините 101,5 милијарди барели резерви се еквивалентни на околу 23.000 барели по глава на жител – повеќе од двојно повеќе од следната најголема земја. По тековни цени, тоа геолошко наследство вреди околу 4,3 милиони долари по глава на жител.

Сепак, Кувајт се бори да ги одржи светлата вклучени. Во земја што со децении беше една од најбогатите на планетата, периодичните прекини на електричната енергија станаа секојдневна појава во текот на изминатите две лета.

Прекинот на електричната енергија

Во април, беа пријавени прекини на електричната енергија во 30 региони бидејќи температурите се зголемија, а домаќинствата вклучија климатизација. На врвот, околу 7,3% од побарувачката не беше задоволена, а противпожарната служба ги предупреди жителите да не користат лифтови, за да не бидат заробени во станбени блокови кои останаа без струја со часови. На фабриките им беше наредено да престанат со секаква активност помеѓу 11:00 и 17:00 часот, ситуација што траеше пет месеци сè додека забраните конечно не беа укинати минатата недела.

Во мај, прекините на електричната енергија сè уште влијаеја на 40 станбени области и 10 земјоделски и индустриски области. Во јуни, кога температурите достигнаа 51 степен Целзиусов, владата ги замоли жителите да ги намалат клима уредите, да инсталираат енергетски ефикасни светилки и да ги исклучат апаратите. Министрите дури испратија и дронови за да бараат нелегални активности за рударење криптовалути.

Спротивното објаснување за она што се случува би било да се потсетиме на приказната што ја раскажуваат застапниците на фосилните горива за да ги обвинат обновливите извори на енергија за секој прекин на електричната енергија. Но, тоа нема да функционира во земја каде што 99,6 проценти од електричната енергија се произведува од нафта или гас. Секој чесен менаџер на електрична мрежа знае дека ваквите проблеми никогаш не се вина на една технологија, туку резултат на години погрешни пресметки и недоволно инвестирање.

Бавни реформи

Во Кувајт, најголемите фактори се политичкиот застој, во комбинација со одбивање да се соочи со реалноста на енергетската транзиција и променливата клима.

Невообичаено за Заливот, Кувајт имаше парламент со одредено влијание сè додека емирот не ја суспендираше демократијата минатата година, но внатрешните немири се ендемски. Со 15 различни министри за енергија само во изминатата деценија, одлуките за многу потребните подобрувања на крцкавата инфраструктура беа одложени сè додека не беше предоцна.

Додадете го на тоа и расипничкиот начин на кој земјата троши енергија. Субвенциите од 3.200 долари по лице значат дека сметките за електрична енергија покриваат само 5% од трошоците за мрежата. Околу 60% од енергијата се користи за климатизација, но тесните, засенчени улици што луѓето на Блискиот Исток ги градат со милениуми за да избегаат од топлината се ефикасно нелегални според застарените градежни прописи за вилските предградија каде што живеат граѓаните.

Исто така, постои трагичен неуспех во искористувањето на сончевата енергија преку инсталација на фотоволтаични панели. Увозот во 2024-та година се проценува на околу 1,5 милијарди долари, помалку од оној на земјите што се борат како Либерија и Јужен Судан. Соседната Саудиска Арабија можеби е на добар пат да префрли 50 проценти од своето производство на електрична енергија на обновливи извори до 2030-та година, но дури и поскромната цел од 15 проценти на Кувајт „можеби е недостижна“, напиша минатата недела Нишант Кумар, аналитичар во консултантската компанија „Rystad Energy“.

Кувајт може да си дозволи да биде многу поамбициозен. Таа е мала земја, но околу 90 проценти од нејзината земја е пустина. Околу 50 гигавати сончева енергија би биле доволни за да се задоволи целата постоечка побарувачка за електрична енергија, што е еднакво на она што Кина го инсталираше само во април. Тоа би покрило само 5% од земјата, или 900 квадратни километри – не е голема површина во споредба со 116 квадратни километри неодамна издвоени за ново пристаниште североисточно од главниот град. Исто така, би било поевтино од енергијата од фосилни горива и би ослободило повеќе нафта и гас за извоз.

Таквиот потег би ја направил земјата помалку зависна од странските влади. Околу две третини од домашното производство на гас доаѓа од истите бунари како и суровата нафта, па кога Организацијата на земјите извознички на нафта ќе ја намали својата квота за производство на нафта, емиратот мора да пумпа помалку метан, принудувајќи го да увезува од Катар за да ги напојува своите генератори. Резултатот е чудна ситуација во која богатата со нафта нација е исто така еден од најголемите увозници на течен природен гас во светот, увезувајќи речиси исто колку минатата година и Велика Британија, која има население од околу 14 пати поголемо.

Поладните есенски температури ќе им донесат одредено олеснување на Кувајќаните во наредните месеци, но во најдобар случај ќе поминат години пред да се реши застојот во инфраструктурата. Додека другите емирати од Заливот ги диверзифицираа своите економии за ерата по нафтата, Кувајт сè уште е врзан за соништата за нафтениот бум од 1960-тите. Економијата се намали во три од последните пет години.

Во 2007-ма година, Кувајт беше според некои мерки најбогатата земја во светот, зад Катар и Обединетите Арапски Емирати. Сега едвај заостанува зад Полска и Естонија. Во време кога американскиот претседател Доналд Трамп води војна против чистата енергија, а дури и Европската Унија можеби се колеба, Кувајт е поука за тоа колку далеку може да доведе зависноста од фосилни горива.