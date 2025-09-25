„Audi“ официјално потврдува дека „Q9“ ќе пристигне следната година

Гласините за „Q9“, најголемиот „SUV“ на „Audi“, кружат со години, но сега германскиот производител на автомобили официјално го потврди тоа. Моделот ќе биде лансиран во 2026-та година за да се натпреварува со „BMW X7“ и „Mercedes-Benz GLS“.

Раководителот на одделот за развој на „Audi“, Џефри Буко, изјави за „Automobilwoche“ дека „Q9“ ќе пристигне следната година заедно со новиот „Q7“. Сегашниот модел е на пазарот веќе една деценија и претрпе две фејслифтови.

Новата генерација ќе се натпреварува со „BMW X5“ и „Mercedes-Benz GLE“. И двете „SUV“ возила на брендот од Инголштат ќе ја делат архитектурата „Premium Platform Combustion“ (PPC) со најновите „A5“, „Q5“ и „A6“.

Буко не откри никакви детали за новите модели, но се знае дека „PPC“ е дизајниран да се вклопи во бензински, дизел, благ хибриден и plug-in хибриден погон. Хардверот поддржува и продолжувачи на опсегот, иако „Audi“ не кажа дали „Q7“ или „Q9“ ќе ја прифатат технологијата.

„Q9“ нема да биде единствениот луксузен „SUV“ во портфолиото на „Volkswagen Group“. „Porsche“ исто така работи на „SUV“ со три реда седишта, кој првично беше планиран како чисто електрично возило, но Цуфенхаузен мораше да го преиспита дизајнот и да додаде мотори со внатрешно согорување со „plug-in“ хибридни опции. Позициониран над „Cayenne“, новиот модел првично ќе добие бензински мотори, додека електричната верзија засега е одложена.