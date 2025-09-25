ЕДС со нови деловни простории и планови за регионално проширување

Новите канцеларии се симбол на „нови почетоци“ и јасна потврда за растот и стабилноста на компанијата, која повеќе од 13 години е сигурен снабдувач со електрична енергија за голем број компании, истакна главниот извршен директор на ЕДС, Александар Сарџовски на брифингот со новинари на кој присуствуваше и заменик главниот извршен директор на PPC Групацијата, Џорџ Каракусис.

„Нашата мисија отсекогаш била да понудиме решенија прилагодени на потребите на клиентите и да им помогнеме во нивниот раст и развој. Со новиот простор и новата организација, уште поефикасно ќе можеме да ја исполниме оваа цел,“ нагласи Сарџовски.

Тој ги најави плановите за регионално проширување, со акцент на снабдување со електрична енергија и на косовскиот пазар.

„Нашето искуство и стабилност ќе ги ставиме во функција и на компаниите во Косово, со цел да обезбедиме сигурни и конкурентни решенија и таму,“ додаде Сарџовски.

Заменик главниот извршен директор на PPC, Џорџ Каракусис рече дека како дел од PPC Групацијата – најголемата енергетска компанија во Југоисточна Европа – ЕДС има капацитет да понуди прилагодени решенија како за големите, така и за малите и средни претпријатија.

„Во последните години PPC значително го прошири своето присуство во регионот и денеска е водечка енергетска компанија во овој дел од Европа, со активности во Грција, Романија, Северна Македонија, Италија и Бугарија“, рече Каракусис на брифингот.

Со вкупен инсталиран капацитет од 12.5 GW и годишно производство од околу 21 TWh од термални, хидро и обновливи извори, PPC е лидер во снабдувањето со електрична енергија во Грција и Романија, обезбедувајќи над 33 TWh електрична енергија и широк спектар на додадени услуги за повеќе од 8.8 милиони корисници. Преку ЕДС, овој капацитет и експертиза се ставени во служба на компаниите, со цел да им се обезбеди стабилност и нови можности за раст.

Сарџовски истакна дека компанијата во иднина продолжува да работи со нагласен фокус на потребите на компаниите, да инвестира во дигитализација на услугите и да нуди на пазарот иновативни тарифни модели.