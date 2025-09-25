ПочетнаЕКОНОМИЈА„Алкалоид“ АД Скопје и Институт за јавно здравје потпишаа Меморандум и Договор...
„Алкалоид“ АД Скопје и Институт за јавно здравје потпишаа Меморандум и Договор за соработка

„Алкалоид“ АД Скопје и Институт за јавно здравје на Република с. Македонија денеска потпишаа Меморандум и Договор за соработка, со што се поставуваат темели за долгорочно партнерство во интерес на јавното здравје и благосостојбата на граѓаните.

Преку оваа соработка двете институции ќе обединат експертиза и ресурси со цел унапредување на здравствените практики, развој на заеднички научноистражувачки проекти, како и спроведување активности за превенција, едукација и за примена на современи фармацевтски и аналитички стандарди.

Овој значаен чин претставува потврда на заедничката определба за градење мостови помеѓу индустријата и здравствените институции, во насока на поддршка на современите политики, иновации и решенија, кои ќе придонесат за унапредување на квалитетот на живот и јавното здравје во нашата земја.

